Безработных украинцев стало меньше — почему граждане игнорируют Центры занятости

Посетители Государственного центра занятости. Фото: УНИАН

В Украине количество украинцев, не имеющих работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны. Так, в апреле уже насчитывается 137,3 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Такие данные привел народный депутат, заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Читайте также:

Детали статистики

Как отметил представитель комитета, в апреле текущего года официальное количество зарегистрированных безработных снизилось на 12,7 тысячи человек по сравнению с мартом, когда было зарегистрировано 150 тысяч.

По его словам, показатель в очередной раз обновил рекорд за историю наблюдения в Украине и вдвое меньший, чем было год назад в марте, когда было зарегистрировано 286,9 тыс. человек.

"Напомню, это исключительно статистика, которая падает из-за сокращения времени выплат и, откровенно, несовершенства законодательства (в том числе по отчетности по ЕСВ)", — написал нардеп.

Политик отметил, что 72% зарегистрированных официальных безработных составляют женщины. Нагрузка на одно свободное рабочее место (вакантную должность) упала вдвое.

Источник: нардеп Ярослав Железняк

Причины снижения официальной безработицы

Ранее нардеп заявлял, что статистика безработицы обезображена за счет низкого количества желающих становиться на учет в Центры занятости, хотя в мае прошлого года были введены изменения об упрощении регистрации.

Причины — сокращение периода выплат и несовершенство законодательства (в том числе по отчетности по ЕСВ). Выплаты по безработице производятся только 90 дней, а мужчины обязаны перед регистрацией по безработице предоставить документы из военкомата.

Также официальные безработные теперь привлекаются к "Армии восстановления страны". Теперь, чтобы получить те же выплаты, нужно разбирать завалы после вражеских обстрелов, рыть окопы, рубить дрова.

Напомним, украинские работодатели выражают готовность повысить заработные платы в 2023 году. Суммы будут зависеть от квалификации сотрудников.

Ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.