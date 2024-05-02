НБУ фиксирует рост спроса на валюту в апреле — данные НБУ

Американская валюта в руках. Фото: Pexels

В апреле 2024 года украинцы продолжали активно покупать валюту в банках, несмотря на подорожание доллара. Объемы покупки в прошлом месяце выросли.

Об этом свидетельствует информация Национального банка (НБУ).

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Спрос на валюту в банках в апреле

Как говорится в приведенных данных, население совершило операции в банках с наличной и безналичной валютой на следующие суммы:

продало — на 1,574 млрд долларов (в эквиваленте);

купило — на 2,302 млрд долларов.

Таким образом, объем чистой покупки валюты составил 727,7 млн долларов. Если сравнивать с показателем марта, то объем покупки вырос на 26,6%. Тогда граждане купили 574,9 млн долларов.

В Национальном банке напомнили, что с начала года объем покупки валюты гражданами в банках составил 3,23 млрд долларов.

Рост курса доллара в апреле

В апреле курс американской валюты на наличном рынке придерживался тенденции постепенного роста. В частности, были дни, когда доллар преодолевал отметку в 40 гривен. За месяц курс вырос с 39,45 до 39,80 грн/долл., то есть на 0,35 грн/долл.

Сейчас наличный курс фактически полностью зависит от ситуации на межбанковском валютном рынке, где Нацбанк контролирует и определяет, каким будет курс. За это время на межбанке курс вырос с 39,00 до 39,60 грн/долл. При этом несколько раз обновлял исторические рекорды. В частности, 22 апреля официальный доллар достиг отметки 39,78 грн/долл.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.