Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцы покупают валюту в банках, несмотря на высокий курс — данные НБУ arrow

Украинцы покупают валюту в банках, несмотря на высокий курс — данные НБУ

2 мая 2024 10:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ фиксирует рост спроса на валюту в апреле — данные НБУ
Американская валюта в руках. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В апреле 2024 года украинцы продолжали активно покупать валюту в банках, несмотря на подорожание доллара. Объемы покупки в прошлом месяце выросли.

Об этом свидетельствует информация Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Спрос на валюту в банках в апреле

Как говорится в приведенных данных, население совершило операции в банках с наличной и безналичной валютой на следующие суммы:

  • продало — на 1,574 млрд долларов (в эквиваленте);
  • купило — на 2,302 млрд долларов.

Таким образом, объем чистой покупки валюты составил 727,7 млн долларов. Если сравнивать с показателем марта, то объем покупки вырос на 26,6%. Тогда граждане купили 574,9 млн долларов.

В Национальном банке напомнили, что с начала года объем покупки валюты гражданами в банках составил 3,23 млрд долларов.

Рост курса доллара в апреле

В апреле курс американской валюты на наличном рынке придерживался тенденции постепенного роста. В частности, были дни, когда доллар преодолевал отметку в 40 гривен. За месяц курс вырос с 39,45 до 39,80 грн/долл., то есть на 0,35 грн/долл.

Сейчас наличный курс фактически полностью зависит от ситуации на межбанковском валютном рынке, где Нацбанк контролирует и определяет, каким будет курс. За это время на межбанке курс вырос с 39,00 до 39,60 грн/долл. При этом несколько раз обновлял исторические рекорды. В частности, 22 апреля официальный доллар достиг отметки 39,78 грн/долл.

 

курс валют
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

НБУ
курс валют
курс гривны
курс доллара
доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри