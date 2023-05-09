Помощь украинцы - как и кто может получить 40 тыс. грн

У украинцев есть два дня, чтобы получить помощь в 40 тыс. грн
В Украине у некоторых граждан еще есть шанс оформить денежную помощь от Датского совета по делам беженцев. Прием заявок завершается 10 мая.
Об этом информирует портал Napensii.ua.
Кто имеет право на помощь
Как отмечается, на помощь имеют право жители Иванковской громады в Киевской области. Средства могут быть потрачены на возобновление бизнеса или создание новых рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли. Иванков и соседние населенные пункты находились под оккупацией и не имели возможности вести сельскохозяйственную деятельность из-за разрушенной инфраструктуры и погибшего скота. В связи с этим Датский совет по правам беженцев решил поддержать этот регион.
Сумма денежной выплаты
Подать заявки могут переселенцы, которые сейчас проживают в Иванковской громады, а также граждане, проживающие официально и зарегистрированные там.
Сумма денежной выплаты не установлена и может быть разной. В частности, выплаты до 40 тыс. гривен смогут получить физлица на восстановление собственного домохозяйства, создание или расширение бизнеса или для самозанятости.
Больше этой суммы смогут получить предприятия и ФЛП, бизнес которых зарегистрирован официально.
Напомним, некоторым украинцам предоставили право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.
Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).