Помощь украинцы - как и кто может получить 40 тыс. грн

Женщина на фоне разрушенного здания. Фото: Новини.LIVE

В Украине у некоторых граждан еще есть шанс оформить денежную помощь от Датского совета по делам беженцев. Прием заявок завершается 10 мая.

Об этом информирует портал Napensii.ua.

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Кто имеет право на помощь

Как отмечается, на помощь имеют право жители Иванковской громады в Киевской области. Средства могут быть потрачены на возобновление бизнеса или создание новых рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли. Иванков и соседние населенные пункты находились под оккупацией и не имели возможности вести сельскохозяйственную деятельность из-за разрушенной инфраструктуры и погибшего скота. В связи с этим Датский совет по правам беженцев решил поддержать этот регион.

Сумма денежной выплаты

Подать заявки могут переселенцы, которые сейчас проживают в Иванковской громады, а также граждане, проживающие официально и зарегистрированные там.

Сумма денежной выплаты не установлена и может быть разной. В частности, выплаты до 40 тыс. гривен смогут получить физлица на восстановление собственного домохозяйства, создание или расширение бизнеса или для самозанятости.

Больше этой суммы смогут получить предприятия и ФЛП, бизнес которых зарегистрирован официально.

Напомним, некоторым украинцам предоставили право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).