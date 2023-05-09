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Українці мають два дні, щоб отримати допомогу у 40 тис. грн

9 травня 2023 10:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українці — як і хто може отримати 40 тис. грн
Жінка на тлі зруйнованої будівлі. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни ще мають шанс оформити грошову допомогу від Данської ради у справах біженців. Прийом заявок завершується 10 травня.

Про це інформує портал Napensii.ua.

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Хто має право на допомогу

Як зазначається, на допомогу мають право жителі Іванківської громади у Київській області. Кошти можна витратити на поновлення бізнесу чи створення нових робочих місць у сільськогосподарській галузі. Іванків та сусідні населені пункти перебували під окупацією і не мали можливості вести сільськогосподарську діяльність через зруйновану інфраструктуру та загиблу худобу. У зв'язку з цим Данська рада з прав біженцям вирішила підтримати цей регіон.

Сума грошової виплати

Подати заявки можуть переселенці, які на даний момент проживають в Іванківській громаді, а також громадяни, які проживають офіційно та зареєстровані там.

Сума грошової виплати не встановлена і може бути різною. Зокрема, виплати до 40 тис. гривень зможуть отримати фізособи на відновлення власного домогосподарства, створення чи розширення бізнесу або для самозайнятості.

Більше цієї суми зможуть отримати підприємства та ФОП, бізнес яких зареєстрований офіційно.

Нагадаємо, деяким українцям надали право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Також писали, що незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

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