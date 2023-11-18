Льготы на коммуналку — как получить 50 процентов скидки

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны категории людей, которым назначают 50% скидки.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) .

Читайте также:

Кто получит 50% скидки на коммуналку

По данным специалистов фонда, на 50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право уязвимые категории граждан, а также те, кто имеет особые заслуги. А именно:

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов (попечители);

родители и члены семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибшие или умершие, пропали без вести при исполнении служебных обязанностей;

лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, болезни или выслуге лет, имеющие инвалидность, полученную при исполнении служебных обязанностей и члены их семей;

супруги (мужья) умерших граждан среди участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и опекуны детей (на время попечительства) умерших лиц среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с катастрофой на ЧАЭС;

семьи, имеющие детей с инвалидностью;

участники войны;

отдельные категории граждан из числа жертв нацистских преследований.

Как получить льготу и что для этого нужно

Для получения такой льготы гражданам следует обратиться в один из указанных субъектов предоставления админуслуги с соответствующим пакетом документов. Обращаться нужно:

в Территориальные органы Пенсионного фонда;

в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

в исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов;

Центры предоставления административных услуг.

Услугу можно заказать, подав заявление на получение, отправив документы по почте или электронной почте, заполнив заявление на получение услуги дистанционно на сайте по ссылке.

Документы, необходимые на получение услуги:

паспорт гражданина;

заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (с предъявлением оригиналов указанных документов);

копия документа, удостоверяющего регистрацию лица в Госреестре физлиц — налогоплательщиков (карта налогоплательщика).

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируют "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.