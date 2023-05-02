Украинцы могут бесплатно получить продукты и лекарства: как и куда подать заявку
Украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.
Об этом сообщает издание Napensii.ua.
Кто и какую помощь может получить
Как отмечается, гуманитарную помощь предлагает сервис Juravli, объединяющий волонтеров и тех, кто нуждается в помощи.
Заявку на портале Juravli может подать кто угодно, кому она необходима, независимо от категории уязвимости. Также можно запросить получение помощи для другого человека.
Портал предлагает кроме продуктов питания и лекарств, гигиенические наборы, одежду, детские вещи, товары для животных, услуги по транспортировке и медицинские консультации.
Как подать заявку
Для того, чтобы получить помощь, нужно заполнить и отправить заявку по следующей ссылке.
В онлайн-форме нужно указать:
- тип помощи, который необходим (еда, лекарства, одежда, детское питание, ветеринария и т.п.);
- количество членов семьи, проживающих вместе;
- есть ли в семье дети и сколько;
- есть ли в семье пожилые люди и сколько;
- объяснить, почему нужна помощь;
- указать, что необходимо из категорий помощи;
- адрес проживания.
Вся предоставленная информация на платформе Juravli — конфиденциальная. Ее сможет увидеть только волонтер, оказывающий помощь.
После подачи запроса — с человеком, нуждающимся в помощи, свяжется волонтер.
Больше о помощи
Напомним, украинцы с 1 мая текущего года получат право претендовать на новое единовременное пособие. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.
Некоторые украинцы вправе оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.
Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).