Украинцы могут бесплатно получить продукты и лекарства — как и куда подать заявку

Гуманитарная помощь в виде продуктов. Фото: Freepik

Украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Кто и какую помощь может получить

Как отмечается, гуманитарную помощь предлагает сервис Juravli, объединяющий волонтеров и тех, кто нуждается в помощи.

Заявку на портале Juravli может подать кто угодно, кому она необходима, независимо от категории уязвимости. Также можно запросить получение помощи для другого человека.

Портал предлагает кроме продуктов питания и лекарств, гигиенические наборы, одежду, детские вещи, товары для животных, услуги по транспортировке и медицинские консультации.

Как подать заявку

Для того, чтобы получить помощь, нужно заполнить и отправить заявку по следующей ссылке.

В онлайн-форме нужно указать:

тип помощи, который необходим (еда, лекарства, одежда, детское питание, ветеринария и т.п.);

количество членов семьи, проживающих вместе;

есть ли в семье дети и сколько;

есть ли в семье пожилые люди и сколько;

объяснить, почему нужна помощь;

указать, что необходимо из категорий помощи;

адрес проживания.

Вся предоставленная информация на платформе Juravli — конфиденциальная. Ее сможет увидеть только волонтер, оказывающий помощь.

После подачи запроса — с человеком, нуждающимся в помощи, свяжется волонтер.

Больше о помощи

Напомним, украинцы с 1 мая текущего года получат право претендовать на новое единовременное пособие. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

Некоторые украинцы вправе оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).