Помощь беженцам — украинцы могут оформить финпомощь от немецкого фонда Diakonie

Организация начала второй этап приема заявок

Украинские беженцы, нашедшие спасение от войны в Польше, могут оформить помощь от Немецкого фонда Diakonie. Организация в марте этого года начала второй этап приема заявок.

Об этом говорится на официальном сайте Немецкого фонда Diakonie.

Размер финансовой поддержки

Как отмечается, размер пособия составляет 710 злотых (в пересчете 6 тыс. гривен), на кого будет оформлена помощь. Для остальных членов семьи будут выплачивать по 610 злотых (5,1 тыс. гривен). Помощь будут оказывать три месяца, поэтому за это время семья из двух человек может получить около 33,3 тыс. гривен.

Ожидается, что Немецкий фонд Diakonie в марте выплатит пособие для 2,5 тыс. семей. В приоритете — лица с инвалидностью, пожилые люди.

Как оформить помощь

Для оформления помощи нужно на сайте организации записаться на встречу в ближайший центр, где выдадут специальный код и проверят документы. После чего по этому коду на сайте фонда нужно будет заполнить анкету.

Также можно позвонить по телефону:

8 000 002 32

Больше о поддержке украинцев

Французская гуманитарная организация ACTED продолжает оказывать помощь украинцам. В первую очередь на нее могут претендовать люди, живущие на линии фронта. Организация оказывает гуманитарную помощь и осуществляет финансовые выплаты в размере 6,6 тыс. гривен на одного человека. Получить помощь можно через отделения "Ощадбанка", Укрпочты или на карту.

Также в Украине возобновлена регистрация на получение финансовой помощи от Красного Креста. По этой программе можно получить совокупно 16 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Польше для украинских беженцев действует программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. гривен. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.