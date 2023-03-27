Допомога біженцям — українці можуть оформити фіндопомогу від німецького фонду Diakonie

Організація розпочала другий етап прийому заявок

Українські біженці, які знайшли порятунок від війни у Польщі, можуть оформити допомогу від Німецького фонду Diakonie. Організація у березні поточного року розпочала другий етап прийому заявок.

Про це зазначається на офіційному сайті Німецького фонду Diakonie.

Розмір фінансової підтримки

Як зазначається, розмір допомоги становить 710 злотих (у перерахунку 6 тис. гривень), на кого буде оформлено допомогу. Для решти членів родини виплачуватимуть по 610 злотих (5,1 тис. гривень). Допомогу надаватимуть три місяці, тож за цей час родина із двох осіб може отримати близько 33,3 тис. гривень.

Очікується, що Німецький фонд Diakonie у березні виплатить допомогу для 2,5 тис. сімей. У пріоритеті — особи з інвалідністю, люди похилого віку.

Як оформити допомогу

Для оформлення допомоги потрібно на сайті організації записатися на зустріч у найближчий центр, де видадуть спеціальний код та перевірять документи. Після чого за цим кодом на сайті фонду треба буде заповнити анкету.

Також можна зателефонувати за номером:

8 000 002 32

Більше про підтримку українців

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує надавати допомогу українцям. Насамперед на неї можуть претендувати люди, які живуть на лінії фронту. Організація надає гуманітарну допомогу та здійснює фінансові виплати у розмірі 6,6 тис. гривень на одну особу. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", Укрпошти або на картку "Ощадбанку".

Також в Україні поновили реєстрацію на отримання фінансової допомоги від Червоного Хреста. За цією програмою можна отримати сукупно 16 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.