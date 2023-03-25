Помощь украинцам — кто имеет право на поддержку от организации ACTED

Украинцы могут оформить денежную и гуманитарную помощь от ACTED
Французская гуманитарная организация ACTED продолжает оказывать помощь украинцам. В первую очередь на нее могут претендовать люди, живущие на линии фронта.
Об этом сообщают представители организации ACTED в Facebook.
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Какую помощь оказывает ACTED
Как отмечается, организация оказывает украинцам как гуманитарную, так и денежную помощь. Так, в частности, жителей населенных пунктов, где из-за постоянных обстрелов происходят перебои в предоставлении основных услуг, снабдили дровами.
"ACTED продолжает помогать людям, живущим вблизи линии фронта в Украине, благодаря финансовой поддержке USAID Ukraine — USAID Украина. Люди на этих территориях страдают от постоянных обстрелов и перебоев в предоставлении основных услуг. ACTED совместно с общественной организацией "Антикоррупционное движение Запорожья" раздали дрова 224 человека в феврале и январе в Запорожской области", — отметили представители организации.
Также предоставляют людям продовольствие, чистую воду, тёплые вещи и предметы первой необходимости.
Кроме того, организация осуществляет финансовые выплаты в размере 6,6 тыс. гривен на одного человека. Получить помощь можно через отделения "Ощадбанка", Укрпочты или на карту "Ощадбанка".
Записаться на получение денежной помощи можно по телефону:
- 0 800 33 69 36.
Кто может получить гуманитарную и финпомощь
Претендовать на помощь могут украинцы, переселившиеся с территорий: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. А также живущие на линии фронта.
В приоритете следующие категории граждан:
- одинокие матери или родители, воспитывающие детей;
- люди возрастом от 60 лет и старше;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные;
- семьи с беременными и кормящими женщинами с малоподвижными людьми, нуждающимися в заботе;
- семьи, в которых в результате боевых действий полностью или частично повредилось жилье.
Выплаты предоставляют гражданам, которым ни одна международная организация еще не начислила денежные средства.
Напомним, в Польше для украинских беженцев действует программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. гривен. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.
Также в Украине возобновлена регистрация на получение финансовой помощи от Красного Креста. По этой программе можно получить совокупно 16 тысяч гривен.