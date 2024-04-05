Денежная помощь на обучение – украинцы могут получить 30 тыс. грн

Украинцы могут получить 30 тыс. грн на обучение — какие условия
В Украине гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.
Об этом информирует пресс-служба правительства.
Подробнее о ваучерах на обучение
Как отмечают в пресс-службе, с начала года государство профинансировало обучение граждан на 42 млн гривен.
Среди наиболее популярных профессий и специальностей, по которым украинцы получили средства:
- медсестринство — 1642 ваучера;
- повар — 778;
- дошкольное образование — 384;
- водитель — 345.
Такие ваучеры дают людям право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателей по 124 профессиям и специальностям. Максимальная сумма, предоставляемая государством, — 30 тыс. грн. В случае, если стоимость обучения окажется дороже, работодатели или граждане должны доплатить разницу самостоятельно.
Кто имеет право на такую помощь
Претендовать на получение ваучеров могут некие категории украинцев. Их предоставляют:
- людям старше 45 лет — до наступления пенсии по возрасту;
- ветеранам, участникам боевых действий;
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) трудоспособного возраста;
- лицам с инвалидностью;
- людям, которые были ранены в результате военной агрессии, прошли плен.
Что нужно сделать, чтобы получить ваучер
Для того, чтобы получить ваучеры на обучение, необходимо сделать несколько шагов. Человеку надо:
- определиться со специальностью, профессией и местом обучения;
- написать и подать заявку онлайн на портале Государственной службы занятости или обратиться лично в любой центр занятости.
К заявлению необходимо добавить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- трудовая книжка;
- документы об образовании.
Гражданин в течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости должен заключить договор об учебе с учебным заведением.
В 2023 году ваучер на обучение за государственные средства получили 18,1 тыс. человек.
"Ваучер на обучение от государства — это документ, предоставляющий право бесплатного образования по определенному перечню специальностей в большинстве учебных заведений Украины. Получить ваучер одному лицу можно только раз", — говорится в Порядка №207.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали о финансировании выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за март 2024 года. Речь идет о периоде, когда изменились правила для переселенцев, и многие не успели подать заявки повторно.
Также мы писали, что украинцам утвердили размеры единовременных выплат, посвященных Дню Независимости в 2024 году. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
Читайте Новини.LIVE!