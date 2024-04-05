Денежная помощь на обучение – украинцы могут получить 30 тыс. грн

Денежные купюры у руках. Фото: РБК-Украина

В Украине гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

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Подробнее о ваучерах на обучение

Как отмечают в пресс-службе, с начала года государство профинансировало обучение граждан на 42 млн гривен.

Среди наиболее популярных профессий и специальностей, по которым украинцы получили средства:

медсестринство — 1642 ваучера;

повар — 778;

дошкольное образование — 384;

водитель — 345.

Такие ваучеры дают людям право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателей по 124 профессиям и специальностям. Максимальная сумма, предоставляемая государством, — 30 тыс. грн. В случае, если стоимость обучения окажется дороже, работодатели или граждане должны доплатить разницу самостоятельно.

Источник: Минэкономики

Кто имеет право на такую помощь

Претендовать на получение ваучеров могут некие категории украинцев. Их предоставляют:

людям старше 45 лет — до наступления пенсии по возрасту;

ветеранам, участникам боевых действий;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) трудоспособного возраста;

лицам с инвалидностью;

людям, которые были ранены в результате военной агрессии, прошли плен.

Что нужно сделать, чтобы получить ваучер

Для того, чтобы получить ваучеры на обучение, необходимо сделать несколько шагов. Человеку надо:

определиться со специальностью, профессией и местом обучения;

написать и подать заявку онлайн на портале Государственной службы занятости или обратиться лично в любой центр занятости.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

трудовая книжка;

документы об образовании.

Гражданин в течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости должен заключить договор об учебе с учебным заведением.

В 2023 году ваучер на обучение за государственные средства получили 18,1 тыс. человек.

"Ваучер на обучение от государства — это документ, предоставляющий право бесплатного образования по определенному перечню специальностей в большинстве учебных заведений Украины. Получить ваучер одному лицу можно только раз", — говорится в Порядка №207.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали о финансировании выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за март 2024 года. Речь идет о периоде, когда изменились правила для переселенцев, и многие не успели подать заявки повторно.

Также мы писали, что украинцам утвердили размеры единовременных выплат, посвященных Дню Независимости в 2024 году. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.