Денежная помощь — как получить по программе EU4Youth 6 тыс. евро

Евровалюта в руках. Unsplush

Украинские ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.

Об этом сообщают организаторы проекта.

Читайте также:

Подробности проекта EU4Youth

Как отмечается, группа общественных организаций, которым Европейский союз предоставляет финансирование, принимает заявки на участие в проекте EU4Youth. Проект призван помочь молодым ветеранам и внутренне перемещенным лицам в развитии и открытии собственного дела.

Для отобранных участников организуют обучение, встречи с ведущими специалистами, которые окажут поддержку и помогут участникам написать бизнес-план.

В рамках проекта участники получат:

возможность приобщиться к интенсивной обучающей программе;

встретиться с известными предпринимателями, экономистами и тренерами;

принять участие в менторской программе по написанию собственного бизнес-плана.

В результате участники проекта смогут получить грант в размере 6 тыс. евро на развитие или начало собственного бизнеса.

При этом действует возрастное ограничение — участнику не должно быть больше 35 лет.

Проект EU4Youth поможет ветеранам успешно перейти к гражданской жизни, даст возможность получить знания и навыки через учебную программу и реализацию личного потенциала.

Как принять участие в проекте

Подавать заявки на учебно-грантовую программу можно до 30 апреля по следующей ссылке.

Там нужно заполнить анкету, указав информацию о себе, предоставить контактные данные и ссылки на социальные сети.

В частности, необходимо ответить на вопросы:

какой именно бизнес был до войны;

какие бизнес–интересы на будущее;

какая мотивация в участии в проекте.

Проект реализуют участники консорциума: общественные организации "Час дій", "Смарт медиа", "Украинские ветераны", "Sos Ukraine". Финансируется Евросоюзом и воплощается в Украине.

Источник: surl.li

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.