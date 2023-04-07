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Украинцы могут получить до 1 млн грн на бизнес: детали новой программы

7 апреля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь на бизнес – украинцы могут получить гранты до 1 млн грн
Деньги можно получить на начало и развитие собственного бизнеса
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в рамках государственного проекта "еРобота" заработают новые грантовые программы на основание и развитие собственного бизнеса. Они рассчитаны на украинских ветеранов.

Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины.

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Согласно решению правительства, ветеранам будут выдавать гранты от 250 тыс. гривен до 1 млн. гривен. При этом второй из супругов ветерана сможет получить грант на полмиллиона гривен на "семейный бизнес".

В частности, запускаются новые грантовые программы, по которым можно получить грант:

  • 250 тыс. гривен — участникам боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;
  • 500 тыс. гривен — членам семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;
  • 1 млн гривен — участникам боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели не менее трех лет (условие — создание четырех рабочих мест, минимум 2 из которых — для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны).

Гранты на сумму 500 тыс. гривен и 1 млн гривен будут предоставляться при софинансировании с получателем в соотношении 70/30. То есть человек, получивший грант, должен вложить в свое дело 30% собственных средств, тогда как 70% покроет государство.

Грантовые средства разрешено использовать для покупки оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспорта, необходимых для бизнес-проекта, закупки лицензионного программного обеспечения, оплаты услуг по маркетингу, рекламе.

Оформление заявки на участие

Вместе с заявкой следует добавить также следующее:

  • срок воплощения проекта;
  • справку о составе руководящих органов (для компаний);
  • решение руководящих органов об участии в конкурсном отборе проектов (для компаний);
  • проектную заявку;
  • смету;
  • гарантийное письмо об отсутствии фактов незаконного получения или нецелевого использования средств;
  • гарантийное письмо от лица (лиц), планирующих осуществить частичное финансирование или софинансирование.

Напомним, украинский бизнес получил возможность оформить гранты в 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.

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