Помощь на бизнес – украинцы могут получить гранты до 1 млн грн

Украинцы могут получить до 1 млн грн на бизнес: детали новой программы
В Украине в рамках государственного проекта "еРобота" заработают новые грантовые программы на основание и развитие собственного бизнеса. Они рассчитаны на украинских ветеранов.
Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины.
Какие суммы можно получить на собственное дело
Согласно решению правительства, ветеранам будут выдавать гранты от 250 тыс. гривен до 1 млн. гривен. При этом второй из супругов ветерана сможет получить грант на полмиллиона гривен на "семейный бизнес".
В частности, запускаются новые грантовые программы, по которым можно получить грант:
- 250 тыс. гривен — участникам боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;
- 500 тыс. гривен — членам семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;
- 1 млн гривен — участникам боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели не менее трех лет (условие — создание четырех рабочих мест, минимум 2 из которых — для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны).
Гранты на сумму 500 тыс. гривен и 1 млн гривен будут предоставляться при софинансировании с получателем в соотношении 70/30. То есть человек, получивший грант, должен вложить в свое дело 30% собственных средств, тогда как 70% покроет государство.
Грантовые средства разрешено использовать для покупки оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспорта, необходимых для бизнес-проекта, закупки лицензионного программного обеспечения, оплаты услуг по маркетингу, рекламе.
Оформление заявки на участие
Вместе с заявкой следует добавить также следующее:
- срок воплощения проекта;
- справку о составе руководящих органов (для компаний);
- решение руководящих органов об участии в конкурсном отборе проектов (для компаний);
- проектную заявку;
- смету;
- гарантийное письмо об отсутствии фактов незаконного получения или нецелевого использования средств;
- гарантийное письмо от лица (лиц), планирующих осуществить частичное финансирование или софинансирование.
Напомним, украинский бизнес получил возможность оформить гранты в 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.
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