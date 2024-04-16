Помощь до 35 тысяч евро — Минцифры объявило новую программу

Валюта в руках. Фото: Unsplush

Украинцы могут присоединиться к программе Glovo Startup Lab 2.0 от технологической платформы Glovo и Украинского фонда стартапов. Победители смогут получить до 35 тысяч евро на развитие собственного стартапа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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В Минцифре отмечают, что всего организаторы планируют отобрать десять лучших стартапов, которые представят проект потенциальным инвесторам и другим игрокам индустрии.

Все, кто мечтает пройти стажировку с топовыми экспертами в главном офисе Glovo и получить до 35 тыс. грн на развитие стартапа, могут подавать заявки, которые будут принимать до 15 мая 2024 года.

Подаваться на отбор разрешается в случае, если стартапы:

работают в области технологий;

находятся на стадиях Seed или Series A;

имеют уровень готовности технологии (TRL) пять и выше;

имеют traction, клиентов и привлеченные инвестиции;

имеют разработанный рабочий прототип (для хардверных стартапов);

зарегистрированы и ведут деятельность в Украине.

Какие суммы помощи получат победители

В ведомстве уточняют, что финальный питчинг состоится на конференции PowerUp в Киеве 18 июня 2024 года, а победители получат:

за первое место — 20 тыс. евро и стажировку в Барселоне;

за второе место — 10 тыс. евро и стажировку в Барселоне;

за третье место — 5 тыс. евро и онлайн-менторство от Glovo.

Регистрироваться можно по следующей ссылке.

"Совершенствуйте свои инновационные разработки и вносите вклад в создание цифрового государства", — добавили в Минцифре.

Что еще стоит знать

Напомним, ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.

Также сообщалось, что гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.