Помощь украинцам — кто может получить 50 тысяч гривен во время войны

Украинцы могут получить денежную помощь в 50 тыс. гривен — какие условия
Некоторые украинцы могут получить во время войны материальную помощь в 50 тысяч гривен. Нужно соответствовать ряду условий.
Об этом сообщается на сайте adm.lviv.ua.
Кто может получить пособие в 50 тыс. грн
Помощь в 50 тысяч гривен получат дети погибших военнослужащих и военных, которые из-за войны получили инвалидность первой группы. Однако речь идет только о тех, кто зарегистрирован во Львовской территориальной громаде.
Как сообщает местный горсовет, такую сумму помощи планируют выплачивать каждому ребенку ежегодно на обучение и оздоровление до достижения совершеннолетия. Речь идет о детях:
- военнослужащих, зарегистрированных в Львовской тергромаде;
- внутренне перемещенных лиц, призванных на военную службу местными ТЦК.
Чтобы получить помощь, необходимо подать заявление во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий. Форма заявления и перечень необходимых документов указаны по следующей ссылке.
Адрес центра: г. Львов, ул. Пекарская, 41. График работы:
- с понедельника по четверг: с 8 до 17 часов,
- в пятницу: с 8 до 14 часов.
Уточнить детали можно по телефону:
- 0679628325.
Те украинцы, которые по объективным причинам в этом году не получат документы, удостоверяющие статус семьи погибшего военнослужащего, выплаты получат в следующем году — за 2023-2024 годы.
Больше о помощи
Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.
Также сообщалось, что в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.
Читайте Новини.LIVE!