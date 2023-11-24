Помощь украинцам — кто может получить 50 тысяч гривен во время войны

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

Некоторые украинцы могут получить во время войны материальную помощь в 50 тысяч гривен. Нужно соответствовать ряду условий.

Об этом сообщается на сайте adm.lviv.ua.

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Кто может получить пособие в 50 тыс. грн

Помощь в 50 тысяч гривен получат дети погибших военнослужащих и военных, которые из-за войны получили инвалидность первой группы. Однако речь идет только о тех, кто зарегистрирован во Львовской территориальной громаде.

Как сообщает местный горсовет, такую сумму помощи планируют выплачивать каждому ребенку ежегодно на обучение и оздоровление до достижения совершеннолетия. Речь идет о детях:

военнослужащих, зарегистрированных в Львовской тергромаде;

внутренне перемещенных лиц, призванных на военную службу местными ТЦК.

Чтобы получить помощь, необходимо подать заявление во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий. Форма заявления и перечень необходимых документов указаны по следующей ссылке.

Адрес центра: г. Львов, ул. Пекарская, 41. График работы:

с понедельника по четверг: с 8 до 17 часов,

в пятницу: с 8 до 14 часов.

Уточнить детали можно по телефону:

0679628325.

Те украинцы, которые по объективным причинам в этом году не получат документы, удостоверяющие статус семьи погибшего военнослужащего, выплаты получат в следующем году — за 2023-2024 годы.

Больше о помощи

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.