Допомога українцям — хто може отримати 50 тисяч гривень під час війни

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

Деякі українці можуть отримати під час війни матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. Потрібно відповідати низці умов.

Про це повідомляється на сайті adm.lviv.ua.

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Хто може отримати допомогу у 50 тис. грн

Допомогу у 50 тисяч гривень отримають діти загиблих військовослужбовців та військових, які через війну отримали інвалідність першої групи. Однак, йдеться тільки про тих, хто зареєстрований у Львівській територіальній громаді.

Як інформує тамтешня міськрада, таку суму допомоги планують виплачувати кожній дитині щороку на навчання та оздоровлення до досягнення повноліття. Йдеться про дітей:

військовослужбовців, зареєстрованих у Львівській тергромаді;

внутрішньо переміщених осіб, призваних на військову службу місцевими ТЦК.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. Форма заяви та перелік необхідних документів вказані за наступним посиланням.

Адреса Центру: м. Львів, вул. Пекарська, 41. Графік роботи:

з понеділок по четвер: з 8 до 17 години,

у п'ятницю: з 8 до 14 години.

Уточнити деталі можна за номером телефону:

0679628325.

Ті українці, які з об'єктивних причин цього року не отримають документи, що засвідчують статус сім'ї загиблого військовослужбовця, виплати отримають наступного року – за 2023-2024 роки.

Більше про допомогу

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.

Також повідомлялося, що в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.