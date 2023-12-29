Помощь от ООН — стартовала новая грантовая программа для украинцев

Украинцы могут получить несколько тысяч долларов от ООН — детали программы
Украинцы из четырех областей могут получить выплаты от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В рамках второго этапа грантовой программы можно оформить от 10 до 25 тысяч долларов.
О том, кто имеет право на выплаты, рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия, пишет Today.
Подробнее о грантах от ООН
Как отмечается, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН приступила к очередному этапу грантовой программы. Она рассчитана на финансовую поддержку украинских фермеров.
Пока присоединиться к программе могут аграрии из западного региона. Гранты доступны для малых производителей агропродукции в следующих областях:
- Львовская;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская;
- Черновицкая.
Как уточняют в ведомстве, гранты предоставят бизнесменам, деятельность которых связана с производством географических брендов, таких как:
- гуцульская овечья брынза;
- гуцульская коровья брынза;
- Закарпатский мед.
Предусматривается предоставление следующих сумм:
- до 370 тыс. грн (10 тыс. долларов) — для малых сельхозпроизводителей;
- до 925 тыс. грн (25 тыс. долларов) — для с/х микро- и малых предприятий, с/х кооперативов, ассоциаций производителей продукции с географическими указаниями.
Как зарегистрироваться на помощь
В Минагрополитики отмечают, что заявки нужно подавать через Государственный аграрный реестр. Регистрация на данный этап предоставления грантов продлится до 31 января 2024 года.
Подробности можно уточнить по номерам телефонов:
- +38 (050) 832 65 99;
- +38 (050) 832 66 03;
- +38 (050) 832 65 80.
В то же время производители должны внести часть от общих затрат. При этом сумма, которую должен внести грантополучатель, будет меняться в зависимости от цепочки добавленной стоимости. Гранты выплатят в гривне по обменному курсу ООН.
Такая инициатива призвана поддержать возобновление работы аграриев, на фоне войны сталкивающихся с рядом проблем, направленная на поддержку производства, увеличение доходности и эффективности.
В ходе первого этапа программы одобрили около 65% заявок, отобрав 138 из 212 заявок, поступивших в Госагрореестр. Совокупно предоставили грантовую поддержку в 1,73 млн гривен.
Наиболее популярные инвестиции были связаны с покупкой:
- тракторов;
- солнечных панелей;
- производственного и перерабатывающего оборудования.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские граждане из-за войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.
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