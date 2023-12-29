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Украинцы могут получить несколько тысяч долларов от ООН — детали программы

29 декабря 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от ООН — стартовала новая грантовая программа для украинцев
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы из четырех областей могут получить выплаты от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В рамках второго этапа грантовой программы можно оформить от 10 до 25 тысяч долларов.

О том, кто имеет право на выплаты, рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия, пишет Today.

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Подробнее о грантах от ООН

Как отмечается, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН приступила к очередному этапу грантовой программы. Она рассчитана на финансовую поддержку украинских фермеров.

Пока присоединиться к программе могут аграрии из западного региона. Гранты доступны для малых производителей агропродукции в следующих областях:

  • Львовская;
  • Ивано-Франковская;
  • Закарпатская;
  • Черновицкая.

Как уточняют в ведомстве, гранты предоставят бизнесменам, деятельность которых связана с производством географических брендов, таких как:

  • гуцульская овечья брынза;
  • гуцульская коровья брынза;
  • Закарпатский мед.

Предусматривается предоставление следующих сумм:

  • до 370 тыс. грн (10 тыс. долларов) — для малых сельхозпроизводителей;
  • до 925 тыс. грн (25 тыс. долларов) — для с/х микро- и малых предприятий, с/х кооперативов, ассоциаций производителей продукции с географическими указаниями.

Как зарегистрироваться на помощь

В Минагрополитики отмечают, что заявки нужно подавать через Государственный аграрный реестр. Регистрация на данный этап предоставления грантов продлится до 31 января 2024 года.

Подробности можно уточнить по номерам телефонов:

  • +38 (050) 832 65 99;
  • +38 (050) 832 66 03;
  • +38 (050) 832 65 80.

В то же время производители должны внести часть от общих затрат. При этом сумма, которую должен внести грантополучатель, будет меняться в зависимости от цепочки добавленной стоимости. Гранты выплатят в гривне по обменному курсу ООН.

Такая инициатива призвана поддержать возобновление работы аграриев, на фоне войны сталкивающихся с рядом проблем, направленная на поддержку производства, увеличение доходности и эффективности.

В ходе первого этапа программы одобрили около 65% заявок, отобрав 138 из 212 заявок, поступивших в Госагрореестр. Совокупно предоставили грантовую поддержку в 1,73 млн гривен.

Наиболее популярные инвестиции были связаны с покупкой:

  • тракторов;
  • солнечных панелей;
  • производственного и перерабатывающего оборудования.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане из-за войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.

Также мы писали, что в Украине некоторым специалистам медицинской сферы изменят подход к начислению заработной платы. Речь идет о доплате за работу в неблагоприятных условиях труда.

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