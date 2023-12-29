Помощь от ООН — стартовала новая грантовая программа для украинцев

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы из четырех областей могут получить выплаты от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В рамках второго этапа грантовой программы можно оформить от 10 до 25 тысяч долларов.

О том, кто имеет право на выплаты, рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия, пишет Today.

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Как отмечается, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН приступила к очередному этапу грантовой программы. Она рассчитана на финансовую поддержку украинских фермеров.

Пока присоединиться к программе могут аграрии из западного региона. Гранты доступны для малых производителей агропродукции в следующих областях:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Черновицкая.

Как уточняют в ведомстве, гранты предоставят бизнесменам, деятельность которых связана с производством географических брендов, таких как:

гуцульская овечья брынза;

гуцульская коровья брынза;

Закарпатский мед.

Предусматривается предоставление следующих сумм:

до 370 тыс. грн (10 тыс. долларов) — для малых сельхозпроизводителей;

до 925 тыс. грн (25 тыс. долларов) — для с/х микро- и малых предприятий, с/х кооперативов, ассоциаций производителей продукции с географическими указаниями.

Как зарегистрироваться на помощь

В Минагрополитики отмечают, что заявки нужно подавать через Государственный аграрный реестр. Регистрация на данный этап предоставления грантов продлится до 31 января 2024 года.

Подробности можно уточнить по номерам телефонов:

+38 (050) 832 65 99;

+38 (050) 832 66 03;

+38 (050) 832 65 80.

В то же время производители должны внести часть от общих затрат. При этом сумма, которую должен внести грантополучатель, будет меняться в зависимости от цепочки добавленной стоимости. Гранты выплатят в гривне по обменному курсу ООН.

Такая инициатива призвана поддержать возобновление работы аграриев, на фоне войны сталкивающихся с рядом проблем, направленная на поддержку производства, увеличение доходности и эффективности.

В ходе первого этапа программы одобрили около 65% заявок, отобрав 138 из 212 заявок, поступивших в Госагрореестр. Совокупно предоставили грантовую поддержку в 1,73 млн гривен.

Наиболее популярные инвестиции были связаны с покупкой:

тракторов;

солнечных панелей;

производственного и перерабатывающего оборудования.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане из-за войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.

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