Допомога від ООН — стартувала нова грантова програма для українців

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці із чотирьох областей можуть отримати виплати від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. У рамках другого етапу грантової програми можна оформити від 10 до 25 тисяч доларів.

Про те, хто має право на виплати, розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства, пише Today.

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Детальніше про гранти від ООН

Як зазначається, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН розпочала черговий етап грантової програми. Вона розрахована на фінансову підтримку українських фермерів.

Поки що долучитися до програми можуть аграрії із західного регіону. Гранти доступні для малих виробників агропродукції у таких областях:

Львівська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Чернівецька.

Як уточнюють у відомстві, гранти нададуть бізнесменам, діяльність яких пов'язана з виробництвом географічних брендів, таких як:

гуцульська овеча бринза;

гуцульська коров'яча бринза;

Закарпатський мед.

Передбачається надання таких сум:

до 370 тис. грн (10 тис. доларів) — для малих сільгоспвиробників;

до 925 тис. грн (25 тис. доларів) — для с/г мікро- та малих підприємств, с/г кооперативів, асоціацій виробників продукції з географічними вказівками.

Як зареєструватися на допомогу

У Мінагрополітики зазначають, що заявки потрібно подавати через Державний аграрний реєстр. Реєстрація на даний етап надання грантів триватиме до 31 січня 2024 року.

Деталі можна уточнити за номерами телефонів:

+38 (050) 832 65 99;

+38 (050) 832 66 03;

+38 (050) 832 65 80.

Водночас, виробники мають внести частину від загальних витрат. При цьому сума, яку має внести грантоодержувач, буде змінюватися — залежно від ланцюжка доданої вартості. Гранти виплатять у гривні за обмінним курсом ООН.

Така ініціатива покликана підтримати відновлення роботи аграріїв, які на тлі війни стикаються із низкою проблем, націлена на підтримку виробництва, збільшення прибутковості та ефективності.

Під час першого етапу програми схвалили близько 65% заявок, відібравши 138 із 212 заявок, які надійшли у Держагрореєстр. Сукупно надали грантової підтримки — 1,73 млн гривень.

Найбільш популярні інвестиції були пов'язані з купівлею:

тракторів;

сонячних панелей;

виробничого та переробного обладнання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни через війну продовжують перебувати у європейських країнах, де отримують грошову допомогу. У 2024 році у деяких країнах можуть збільшити фінансову підтримку, зокрема, у Чехії, Польщі, Румунії та Болгарії.

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