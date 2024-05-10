Компенсация в 8 тыс. грн — как украинцам оформить выплаты от государства

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году украинцы имеют право на оформление государственной компенсации за предоставление рабочих мест для внутренних переселенцев. Так, работодатели могут получить за трудоустройство компенсацию в 8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров.

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Условия программы компенсации в 8 тыс. грн

Согласно условиям программы, работодатели, трудоустраивающие внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получат деньги, которые можно будет потратить на их оплату труда.

Продолжительность предоставления такой помощи не может превышать трех месяцев для простых граждан из числа внутренних перстней. В то же время, во время трудоустройства ВПЛ, которые имеют инвалидность, государство будет предоставлять компенсации шесть месяцев.

"Работодатель может получить компенсацию вместо уплаты зарплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены", — отметили в пресс-службе.

Источник: Тг Кабмина

Как оформить помощь по трудоустройству ВПЛ

Украинский бизнес, который решит присоединиться к соответствующей программе, может оформить помощь по следующему алгоритму:

Шаг №1. Работодатель должен трудоустроить внутреннего переселенца на условиях трудового договора, в частности, по совместительству.

Шаг №2. Следует подать заявку на получение денежной компенсации вместо оплаты труда переселенцам в Центре занятости или через портал госуслуг "Дія". На подачу заявки отводится полгода, однако не ранее пяти календарных дней с даты трудоустройства.

Шаг №3. Работодатель должен дождаться вердикта по результату рассмотрения заявки.

Шаг №4. Получить соответствующую сумму денежных средств.

Шаг №5. В дальнейшем следует подать заявку на получение компенсации за следующий месяц, если будут продлены трудовые отношения с внутренне перемещенным лицом.

Источник: Тг Кабмина

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк существенно смягчил ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.

Также мы писали, что в 2024 году могут получить от 50 тыс. до 500 тыс. гривен на бизнес по программе "Власна справа". Средства можно использовать для открытия и раскрутки существующего бизнеса.