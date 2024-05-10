Компенсація у 8 тис. грн — як українцям оформити виплати від держави

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році українці мають право на оформлення державної компенсації за надання робочих місць для внутрішніх переселенців. Так, роботодавці можуть отримати за працевлаштування компенсацію у 8 тис. грн.

Про це повідомляє пресцентр Кабінету міністрів.

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Умови програми з компенсації у 8 тис. грн

Згідно з умовами програми, роботодавці, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримають гроші, які можна буде витратити на їхню оплату праці.

Тривалість надання такої допомоги не може перевищувати трьох місяців для простих громадян з числа внутрішніх перстенців. Водночас, під час працевлаштування ВПО, які мають інвалідність — держава надаватиме компенсації шість місяців.

"Роботодавець може отримати компенсацію замість сплати зарплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) під час військового стану та протягом 30 днів після його скасування", — зазначили у пресслужбі.

Джерело: Тг Кабміну

Як оформити допомогу за працевлаштування ВПО

Український бізнес, який вирішить долучитися до відповідної програми, може оформити допомогу за таким алгоритмом:

Крок №1. Роботодавець має працевлаштувати внутрішнього переселенця на умовах трудового договору, зокрема, за сумісництвом.

Крок №2. Потрібно подати заявку на отримання грошової компенсації замість оплати праці переселенцям у Центрі зайнятості чи через портал держпослуг "Дія". На подання заявки відводиться пів року, проте не раніше п'яти календарних днів, з дати працевлаштування.

Крок №3. Роботодавець повинен дочекатися вердикту за результатом розгляду заявки.

Крок №4. Одержати відповідну суму коштів.

Крок №5. Надалі потрібно подати заявку на отримання компенсації за наступний місяць, якщо буде продовжено трудові відносини із внутрішньо переміщеною особою.

Джерело: Тг Кабміну

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк істотно пом'якшив обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни.

Також ми писали, що у 2024 році можуть отримати від 50 тис. до 500 тис. гривень на бізнес за програмою "Власна справа". Кошти можна використати на відкриття та розкручення наявного бізнесу.