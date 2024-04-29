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Украинцы могут получить на 50% большую пенсию — что стоит знать

29 апреля 2024 07:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии вырастут — как украинцам получить на 50% большие выплаты
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине граждане в случае отказа от выхода на "заслуженный отдых" в 60 лет смогут рассчитывать на более высокие суммы пенсий. В частности, при определенных условиях можно получить на 54% больше.

Об этом сообщает издание Focus.

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Украинское пенсионное законодательство предусматривает, что граждане в случае достижения возраста для выхода на пенсию и желания работать в дальнейшем, получат пенсию позже, а в сами выплаты будет учтен приобретенный стаж на день обращения по назначению пенсии.

В таком случае пенсия может вырасти:

  • на 0,5% — за каждый месяц страхового стажа при отсрочке до 60 месяцев;
  • на 0,75% — за каждый месяц стажа за отсрочку более чем в 60 месяцев.

Так, граждане смогут получить 6% за год отсрочки, а через шесть лет — 54%. При этом для увеличения пенсии будут учитываться только полные месяцы работы.

Чтобы воспользоваться таким правом, граждане должны уведомить о желании, чтобы назначили позже, Пенсионный фонд до достижения пенсионного возраста. В противном случае пенсия будет назначена автоматически со следующего дня за днем после достижения лицом пенсионного возраста.

По данным ПФУ, если гражданин продолжил работать дальше и не обратился с заявлением о назначении пенсии, а бумажная трудовая книжка не оцифрована, то будет считаться, что он решил выйти на пенсию позже.

Однако пенсию по возрасту отсрочки могут назначить после обращения гражданина с даты, следующей за последним днем месяца, когда был приобретен полный месяц стажа, если обращение состоялось не позднее чем через три месяца после такой даты. Если обращение было позже, то выплаты назначат с даты обращения.

Какие требования к стажу в Украине

Сейчас в Украине минимально необходимый стразовый стаж для выхода на пенсию составляет 15 лет. В случае, если гражданин не отвечает требованиям стажа, может выйти на пенсию только после достижения им 65 лет. Для получения права пенсии в 2024 году нужно иметь:

  • 31 год стажа — для выхода на пенсию в возрасте 60 лет;
  • 21 год стажа — для выхода на пенсию в возрасте 63 лет;
  • 15 лет стажа — для выхода на пенсию в возрасте 65 лет.

Требования к страховому стажу ежегодно ужесточаются на 12 месяцев. В частности, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуют не менее 35 лет стажа.

Украинцам, которым не хватает стажа, разрешается его докупить. Для этого можно воспользоваться добровольной пенсионной системой страхования, внося взносы за себя и других граждан.

Как и где узнать свой стаж

Каждый гражданин может проверить, хватает ли стажа для ухода на пенсию, в отделении Пенсионного фонда или дистанционно.

В частности, онлайн можно узнать, сколько накопилось лет страхового стажа, так:

  • на сайте Пенсионного фонда;
  • в разделе "Мой страховой стаж";
  • "Профиль пользователя";
  • "Страховые данные".

Проверка возможна, если работодатель ранее предоставлял в Пенсионный фонд данные о начислении заработной платы и о выплате страхового взноса. Если в ПФУ отсутствуют такие данные, нужно обратиться к работодателю и попросить подать отчеты.

Другой способ проверки своего страхового стажа – в мобильном приложении "Дія". Для этого нужно в меню:

  • зайти в раздел "Услуги";
  • выбрать пункт "Справки";
  • найти документ "Справка ОК-7", "Справка ОК-5".

Там должен быть указан страховой стаж гражданина.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за границей. Теперь при назначении пенсий будет учитываться трудовой стаж украинцев, который они получили за границей.

Мы также писали, что украинское законодательство дает право гражданам выбирать из разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

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