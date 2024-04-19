Страховые выплаты в 2024 году — украинцам рассказали кто и как может подать заявление

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в 2024 году имеют право на оформление страховых выплат. Подавать заявления можно дистанционно на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ.

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Какие есть виды страховых выплат

Как отмечают в Пенсионном фонде, речь идет о страховых выплатах пострадавшим на производстве или членам их семей. Такие граждане могут подавать заявления на страховые выплаты.

Существуют следующие виды заявлений о назначении (перерасчете/продолжении) страховых выплат из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания:

заявление на назначение, перерасчет или пролонгирование страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве/профессиональным заболеванием;

заявление на назначение, перерасчет, продление страховых выплат из-за смерти кормильца;

заявление на возмещение расходов на погребение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;

заявление об осуществлении страховых выплат;

заявление на компенсацию расходов.

Сервис предоставляют застрахованным гражданам, авторизовавшимся на портале с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП).

Как украинцам подать заявление на страховые выплаты

В ПФУ обнародовали алгоритм правильной подачи заявления на назначение или перерасчет страховых выплат через портал фонда. Для этого нужно:

войти на веб-портал электронных услуг с помощью КЭП;

в меню слева найти раздел Коммуникации с ПФУ, в нем выбрать Заявление на страховую выплату;

согласовать дистанционное информирование и нажать Продолжить;

в открывшемся окне Заявления на страховую выплату из предоставленного перечня выбрать нужный вид заявления;

заполнить все обязательные поля в заявлении, которые отмечены звездочкой;

добавить скан-копии необходимых документов, согласится на передачу и обработку персональных данных и нажать Сформировать заявление;

проверить данные сложившегося заявления, подписать его с помощью КЭП и отправить в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году страны Европы продолжают оказывать финансовую поддержку украинским переселенцам, нашедшим там спасение от войны. Наибольшее количество украинцев сосредоточено в пяти странах: Германии, Франции, Италии, Польше и Чехии.

Также мы писали, что ветераны и внутренне перемещенные могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.