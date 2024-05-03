Гранты на бизнес — как украинцам получить от 50 тыс. гривен

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в 2024 году могут получить от 50 тыс. до 500 тыс. гривен на бизнес по программе "Власна справа". Средства можно использовать для открытия и раскрутку существующего бизнеса.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

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Какие условия грантовой программы в 2024 году

В 2024 году условия грантовой программы "Власна справа" несколько изменились. Если раньше украинцы могли получить микрогрант до 250 тыс. гривен, то теперь сумму удвоили.

На днях правительство увеличило максимальный размер помощи бизнесу до 500 тыс. гривен, однако на такую сумму могут претендовать исключительно жители Харьковской области, остальные — до 250 тыс. гривен.

Другие условия не претерпели изменений. Так, безвозмездную помощь на бизнес могут получить как действующие предприниматели, так и граждане без опыта деятельности в этой сфере. Единственным обязательным условием предоставления денег является создание 1-2 рабочих мест (в зависимости от размера гранта).

Как и кто может подать заявку на гранты

Подать заявку на участие в грантовой программе можно онлайн на портале "Дія".

Гранты доступны:

будущим предпринимателям;

действующим физлицам-предпринимателям (ФЛП);

юридическим лицам.

Также все желающие могут подавать заявки на получение пособия, если:

не находятся/не осуществляют хозяйственную деятельность на оккупированной части территории Украины;

не осуществляют хозяйственную деятельность в РФ;

граждане и компании не находятся под санкциями;

отсутствуют возбужденные дела о банкротстве;

нет решений суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;

отсутствует задолженность перед бюджетом.

По правилам, есть четкий перечень направлений, на которые можно потратить средства безвозвратной помощи в рамках программы "Власна справа". А именно:

покупку оборудования;

приобретение сырья;

арендную плату (четверть от суммы гранта);

лизинг требуемого оборудования.

С условиями можно ознакомиться по ссылке.

Результаты предыдущих волн программы

Во время седьмой волны грантовой программы победителями стали 526 украинцев, которым выплатят 127 млн гривен на расширение бизнеса. В частности, доля мужчин составляет 50%, а женщин — 41% мужчин, 9% — юридических лиц. Около 75% — имеют высшее образование.

Наиболее популярные гранты в таких областях:

Львовской;

Ивано-Франковский;

в Киевской и в Киеве.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители седьмой волны:

оптовая и розничная торговля;

СТО;

временное размещение и организация питания;

перерабатывающая промышленность.

С начала действия программы, с июля 2022 года, 16 тысяч украинцев стали ее победителями, получив 3,8 млрд гривен.

Статистика предоставления грантов. Источник: Минэкономики

Что еще стоит знать

Напомним, в начале 2024 года украинцы открыли около 74 тысяч новых бизнесов. Показатель на 33,6% превзошел результат в прошлом году.

Также мы писали, что правительство выделило более 3,2 млрд грн на программы поддержки бизнеса Днепропетровской области. Это финансирование поможет региону, расположенному вплотную к линии фронта.