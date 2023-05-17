Энергоресурсы в Украине — как можно уменьшить потребление и сэкономить

Батарея в домах украинцев. Фото: google.com

Украинцы могут снизить потребление энергоресурсов и существенно сэкономить. Это возможно благодаря такому инструменту, как Энергосервис.

Об этом рассказали в пресс-службе Госэнергоэффективности.

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Отмечается, что в Украине заключено около 600 энергосервисных договоров более чем на 1,68 млрд гривен. При этом потребность в энергосервисе значительно больше, а рынок соответствующих услуг очень широкий.

Соответствующий инструмент хорошо себя зарекомендовал в бюджетной сфере. Заключенные энергосервисные договоры предусматривают энергомодернизацию разных бюджетных учреждений: детских садов, школ, больниц, админзданий.

"Энергосервис — один из тех инструментов, который также поможет ускорить восстановление украинских общин: создать качественные условия для жизни, модернизировать здания — в первую очередь школы, детские сады, больницы на основе самых современных технологий, экономить средства на оплате энергоресурсов и привлекать значительные инвестиции в региональную экономику", — отмечают в агентстве.

Там надеются масштабировать энергосервис путем

создания благоприятных условий для кредитования ЭСКО компаний;

уменьшения финансовой нагрузки на них. Также ожидают дальнейшего роста заключения договоров на фоне увеличения потребности в восстановлении большого количества зданий в стране.

Соответствующие вопросы представители агентства обсудили с партнерами проекта ПРООН "Устранение барьеров для содействия инвестициям в энергоэффективность общественных зданий в малых и средних городах Украины путем применения механизма ЭСКО".

В частности, речь шла о Фонде декарбонизации и запланированном запуске Национальной лизинговой платформы, ряде программ, в том числе для энергосервиса.

"И приятно, что наши международные партнеры высоко оценивают инициативы Госэнергоэффективности и готовы приобщаться к ним. А это еще одно подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении. Вместе работаем над наиболее действенными механизмами внедрения энергоэффективности и декарбонизации", — добавили в Госэнергоэффективности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.