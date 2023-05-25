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Украинцы получат 11 тысяч рабочих мест: детали инициативы правительства

25 мая 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — на рынке труда появится много вакансий
Официант в заведении общественного питания. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда в рамках правительственной программы "єРобота" появится 11 тысяч рабочих мест. За год государство уже выдало грантов для 4,6 тыс. предпринимателей на собственный бизнес, предусматривающий появление новых вакансий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Как работает программа "єРобота"

Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, по этой программе, действующей с июля прошлого года, государство выдало на старт и развитие бизнеса 3 миллиарда гривен.

Минэкономики несколько раз меняло условия программы, в частности, последние изменения предполагают расширение направлений использования микрогранта — теперь бизнесменам разрешается приобрести за эти средства транспортные средства для осуществления предпринимательской деятельности.

Также увеличили с 15 до 20 рабочих дней срок, в течение которого гражданин, получивший грант, должен зарегистрироваться как физлицо-предприниматель, и подписать договор на получение гранта и открыть счет для зачисления денег.

Бережная отметила, что существует договоренность с Государственной службой занятости, в рамках которой бизнесменам на новые рабочие места предлагают кандидатов среди официально зарегистрированных безработных лиц.

"Если же выигравший грант в течение полугода с момента перечисления средств не трудоустроил людей, он обязан вернуть деньги государству. Это невыполнение ключевого условия предоставления средств, поэтому деньги должны быть возвращены", — добавила она.

Какие суммы можно получить по программе

В рамках грантовой программы "Собственное дело" можно получить микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен. Деньги можно потратить на покупку или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Предоставляют микрогранты предпринимателям, а также тем, кто только мечтает стать бизнесменом. Главное условие — создание одного-двух рабочих мест.

С апреля к грантовой программе "Власна справа" могут приобщаться ветераны. Они также могут получить гранты на развитие бизнеса до 250 тыс. гривен, второй супруг ветерана — грант до 500 тыс. гривен, консорциум ветеранов — грант до 1 млн гривен.

Напомним, в Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, в связи с войной вынужденных перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.

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