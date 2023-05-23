Пенсии могут быть больше — ПФУ рассказал о действенном механизме

Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о механизме, призванного увеличить размер будущих выплат. Речь идет о добровольных страховых взносах.

Об этом проинформировали в ПФУ.

Читайте также:

Кто может делать добровольные взносы

Так, украинцы могут покупать страховой стаж для своей пенсии. Данная функция пригодится для:

граждан, работающих за границей, однако желающих получать украинскую пенсию в будущем;

лиц предпенсионного возраста, у которых не хватает страхового стажа для пенсии;

работников, у которых низкие официальные доходы, но добровольные взносы увеличили бы будущую пенсию.

Как сделать страховые взносы

Для того чтобы начать делать добровольные страховые взносы, сначала нужно заключить договор с Пенсионным фондом. Это можно сделать дистанционно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія. Підпису" или системы GOV.ID.

Граждане имеют право самостоятельно определить:

продолжительность уплаты взносов;

периодичность таких выплат;

размер страховых взносов.

Как отмечается, для незастрахованных лиц месяц будут относиться к страховому стажу, а для застрахованных — увеличена заработная плата для исчисления пенсии.

"Упрощенный механизм добровольного участия граждан в системе пенсионного страхования позволяет влиять на размер пенсии, которая будет назначена человеку в будущем, после достижения пенсионного возраста, поскольку, при новых условиях, добровольно уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование могут только лица, не получающие пенсию, то есть не являются пенсионерами. Если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него. Зато увеличить пенсионные выплаты пенсионера можно с помощью благотворительных пожертвований. В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% — как финансовый ресурс для финансирования пенсий других пенсионеров", — объяснили в ПФУ.

Суммы страховых взносов будут засчитываться за месяц, в котором деньги попали на счет ПФУ.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии будут проиндексированы для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.