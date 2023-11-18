Помощь для украинцев — как получить деньги от Каритас Спес

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, оказавшиеся в бедственном положении во время войны, могут получить помощь до 21 тыс. грн. Такую возможность предоставит Благотворительная миссия "Каритас Спес".

Об этом говорится на странице организации в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто может получить денежную помощь до 21 тыс. грн

Как отмечается, оформить денежную помощь могут жители одной из областей.

"Каритас Запорожье" планирует собрать данные на получение финансовой поддержки среди жителей Петро-Михайловской общины в Запорожской области. Регистрация заявок через мобильную бригаду благотворительной миссии будет действовать до 20 ноября этого года.

Наиболее уязвимые категории граждан могут оформить помощь в сумме 3,6 тыс. грн на человека в течение шести месяцев, однако не более четырех таких пособий для одной семьи. Максимальная сумма, которую можно получить на одного человека, составляет 21,6 тыс. грн.

Условия программы помощи

Подавать заявки на финпомощь могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ). При этом они должны входить в одну из категорий уязвимости. Речь идет о таких:

лица, имеющие ограниченные возможности;

граждане, страдающие серьезными заболеваниями;

одинокие лица, которым за 55 лет;

одинокие отцы и матери, воспитывающие несовершеннолетних детей;

многодетные семьи;

матери детей в возрасте до трех лет;

беременные гражданки.

Также среди условий — общий доход не должен превышать 6,3 тыс. грн на человека.

Регистрацию проведут по адресу: Запорожская область, с. Петро-Михайловка, ул. Мира, дом. 70 с 10:00 20 ноября.

Граждане должны иметь при себе:

паспорт;

идентификационный код;

справку ВПЛ;

справку об открытии счета в банке;

документ, подтверждающий категорию уязвимости.

Украинцам нужно будет заполнить заявление.

Больше о помощи

Напомним, в восьми украинских регионах действует программа помощи в виде валютных ваучеров на продукты питания. Такую возможность предоставляет Благотворительный фонд "Каритас-Спес".

Также мы писали, что украинцы из шести областей могут получить финансовую помощь более чем в 10 тыс. грн. Деньги предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.