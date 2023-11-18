Допомога для українців — як отримати гроші від Карітас Спес

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які опинилися у скрутному становищі під час війни, можуть отримати допомогу до 21 тис. грн. Таку можливість надасть Благодійна місія "Карітас Спес".

Про це йдеться на сторінці організації у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто може отримати грошову допомогу до 21 тис. грн

Як зазначається, оформити грошову допомогу можуть жителі однієї з областей.

"Карітас Запоріжжя" планує зібрати дані на отримання фінансової підтримки серед жителів Петро-Михайлівської громади у Запорізькій області. Реєстрація заявок через мобільну бригаду благодійної місії діятиме до 20 листопада поточного року.

Найбільш вразливі категорії громадян можуть оформити допомогу у сумі 3,6 тис. грн на одну особу упродовж шести місяців, проте не більше аніж чотири такі допомоги для однієї родини. Максимальна сума, яку можна отримати на одну особу, становить 21,6 тис. грн.

Умови програми допомоги

Подавати заявки на фіндопомогу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО). При цьому вони мають входити до однієї із категорій вразливості. Йдеться про такі:

особи, які мають обмежені можливості;

громадяни, які страждають на серйозні захворювання;

самотні особи, яким за 55 років;

самотні батьки та матері, які виховують неповнолітніх дітей;

багатодітні родини;

матері дітей до трьох років;

вагітні громадянки.

Також серед умов — загальний дохід не має перевищувати 6,3 тис. грн на особу.

Реєстрацію проведуть за адресою: Запорізька область, с. Петро-Михайлівка, вул. Миру, буд. 70 з 10:00 20 листопада.

Громадяни повинні мати при собі:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО;

довідку про відкриття рахунку у банку;

документ, що підтверджує категорію вразливості.

Українцям потрібно буде заповнити заяву.

Більше про допомогу

Нагадаємо, у восьми українських регіонах діє програма допомоги у вигляді грошових ваучерів на продукти харчування. Таку можливість надає Благодійний фонд "Карітас-Спес".

Також ми писали, що українці з шести областей можуть отримати фінансову допомогу у понад 10 тис. грн. Гроші надає Естонська рада у справах біженців.