Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцы получат новую финпомощь во время войны: кого коснется arrow

Украинцы получат новую финпомощь во время войны: кого коснется

15 июня 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — государство готовит новые денежные выплаты
Украинская нацвалюта в руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне войны еще одна группа граждан получит государственную и международную финансовую поддержку. Помощь, сумму которой еще обсуждают, выплатят жителям Херсонской и Николаевской областей.

Об этом информирует пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Новая помощь украинцам

Как отмечают в ведомстве, речь идет о помощи гражданам, которых затронул теракт, совершенный россиянами, на Каховской ГЭС.

Известно, что это будут фиксированные суммы единовременного пособия. Сейчас специалисты нарабатывают соответствующие механизмы выплат.

Областные военные администрации пострадавших регионов помогут составить список населенных пунктов и граждан, которые будут подпадать под категории получения финпомощи.

По информации штаба по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС, поврежден 31 объект водоснабжения и водоотвода, затоплены 28 крупных промышленных предприятий.

Около 3,5 тыс. домов почти в 50 населенных пунктах остаются подтопленными, под водой часть трассы госзначения Херсон — Геническ.

Кто может рассчитывать на финпомощь

Выплаты смогут получить украинцы, которые:

  • понесли материальный ущерб, пострадало имущество, товар, недвижимость, производство;
  • потеряли будущий доход от ведения деятельности;
  • не получили заработной платы из-за приостановки трудовых отношений;
  • понесли дополнительные финансовые затраты;
  • пострадали психологически.

Напомним, Министерство социальной политики Украины намерено обновить систему социальных выплат до конца 2023 года. Ряд выплат объединят.

Также мы писали, что пострадавшие от каховской катастрофы украинцы получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Каждому домохозяйству будут выплачивать по 60 долларов три месяца подряд.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас