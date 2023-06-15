Помощь украинцам — государство готовит новые денежные выплаты

Украинская нацвалюта в руках. Фото: minsocpolitics.official

В Украине на фоне войны еще одна группа граждан получит государственную и международную финансовую поддержку. Помощь, сумму которой еще обсуждают, выплатят жителям Херсонской и Николаевской областей.

Об этом информирует пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Новая помощь украинцам

Как отмечают в ведомстве, речь идет о помощи гражданам, которых затронул теракт, совершенный россиянами, на Каховской ГЭС.

Известно, что это будут фиксированные суммы единовременного пособия. Сейчас специалисты нарабатывают соответствующие механизмы выплат.

Областные военные администрации пострадавших регионов помогут составить список населенных пунктов и граждан, которые будут подпадать под категории получения финпомощи.

По информации штаба по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС, поврежден 31 объект водоснабжения и водоотвода, затоплены 28 крупных промышленных предприятий.

Около 3,5 тыс. домов почти в 50 населенных пунктах остаются подтопленными, под водой часть трассы госзначения Херсон — Геническ.

Кто может рассчитывать на финпомощь

Выплаты смогут получить украинцы, которые:

понесли материальный ущерб, пострадало имущество, товар, недвижимость, производство;

потеряли будущий доход от ведения деятельности;

не получили заработной платы из-за приостановки трудовых отношений;

понесли дополнительные финансовые затраты;

пострадали психологически.

Напомним, Министерство социальной политики Украины намерено обновить систему социальных выплат до конца 2023 года. Ряд выплат объединят.

Также мы писали, что пострадавшие от каховской катастрофы украинцы получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Каждому домохозяйству будут выплачивать по 60 долларов три месяца подряд.