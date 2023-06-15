Субсидії на окупованих територіях — що важливо знати

Жінка пенсійного віку у сільській місцевості. Фото: УНІАН

Українська влада надає допомогу на оплату житлово-комунальних послуг навіть жителям територій, що перебувають у тимчасовій окупації. Кошти надходять на банківські рахунки, проте є певні труднощі.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Субсидії на окупованих територіях

За словами очільниці відомства, влада не припиняє виплати житлових субсидій громадянам, які опинились на окупованих ворогом територіях країни. У законодавстві прописаний порядок таких виплат, адже вони здійснюються за особливих воєнних умов. Субсидії монетизовані, тому кошти надходять на картки громадян.

"В нас є постанова, яка передбачає певний алгоритм... Продовжуємо платити навіть для тих людей, які в окупації, щоб вони могли вижити в тих умовах, у яких вони є", — зауважила Жолнович.

Оскільки жителі окупованих населених пунктів не мають можливості оновити дані про свою комуналку, розмір субсидій розраховують на основі даних попереднього року.

Верифікація субсидій

Також міністр попередила, що з липня поточного проведуть масштабну верифікацію житлових субсидій. Її зроблять максимально автоматичною, тому українці не відчують незручностей щодо таких перевірок.

Верифікацію проводять щороку, проте цього року очікується більш посилений варіант, адже будуть звірені дані з таких держреєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд;

реєстр Державної податкової служби;

реєстр Міграційної служби;

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Окрім того, для вирішення цього завдання до низки відомств вирішили долучити і Міністерство цифрової інформації.

Жолнович пояснила, що оскільки в бюджеті не вистачає грошей і держава розраховує лише на міжнародну допомогу, проведуть тотальну перевірку субсидіантів. Після чого допомогу надалі отримуватимуть виключно ті, хто дійсно цього потребує.

Нагадаємо, Українцям, які бажають отримувати допомогу у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг в неопалювальний період року, потрібно поспішити із подачею заяв. Це можна зробити до кінця червня поточного року.

Також ми писали, що на тлі оновлення тарифів зберегли "нічний тариф", завдяки якому українці мають змогу заощаджувати на оплаті. Така можливість є у власників двозонних лічильників.