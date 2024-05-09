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Украинцы получат ежемесячную доплату в 150 гривен — что нужно знать

9 мая 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Как получить ежемесячную доплату в 150 грн.
Человек пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году во время войны государство гарантирует финансирование социальной сферы: пенсионных выплат, надбавок. В частности, сохранено право на доплату, предусмотренную за содержание несовершеннолетних детей.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на прибавку к пенсии

В ПФУ отмечают, что вышеуказанную надбавку могут получить пенсионеры, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. Такое право предусмотрено законами и постановлениями:

  • "О пенсионном обеспечении";
  • "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • постановление правительства № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Прибавки могут получить неработающие граждане пожилого возраста, получающие по законодательству пенсии:

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • по выслуге лет.

В 2024 году размер ежемесячной надбавки составляет 150 гривен за каждого ребенка. Денежные выплаты предусмотрены только до достижения детьми 18-летнего возраста.

В то же время, соответствующую надбавку не устанавливают на членов семьи, которые получают пенсию или государственную соцпомощь как граждане, не имеющие права на пенсию, и люди с инвалидностью, а также лица с инвалидностью с детства.

Как оформить доплату к пенсии

Для того, чтобы оформить такую надбавку к пенсии, нужно лично обратиться с заявлением в орган Пенсионного фонда по месту получения пенсии. Там необходимо представить оригиналы следующих документов:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • трудовую книжку;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справку с места жительства (из органов управления жилищным фондом/местного самоуправления) о содержании нетрудоспособных членов семьи.

Соответствующие заявления, как правило, специалисты рассматривают в течение десяти дней. После этого примут решение о перерасчете пенсионной выплаты, приплюсовав 150 гривен.

При этом пенсионеры, имеющие такую доплату к пенсионным выплатам, должны в обязательном порядке своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия бизнесом.

Поскольку, по нормам законодательства, в случае принятия такого человека на работу или регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП) выплата указанной надбавки должна прекращаться.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы с минимальной заработной платой в будущем смогут рассчитывать на пенсию на уровне 2,36 тыс. гривен. В то же время, если получать зарплату вдвое выше средней, то можно получить около 10 тыс. гривен пенсии.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования выплат в социальной сфере в апреле 2024 года. На это направили 68,6 млрд гривен.

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