Пенсії в Україні — як отримати щомісячну доплату у 150 грн

Людина пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році під час війни держава гарантує фінансування соціальної сфери: пенсійних виплат, надбавок. Зокрема, збережено право на доплату, що передбачена за утримання неповнолітніх дітей.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на надбавку до пенсії

У ПФУ зазначають, що вищевказану надбавку можуть отримати пенсіонери, які виховують дітей до 18 років. Таке право передбачене законами та постановами:

"Про пенсійне забезпечення";

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

ухвала уряду № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Надбавки можуть отримати непрацюючі громадяни літнього віку, які отримують за законодавством пенсії:

за віком;

з інвалідності;

за вислугою років.

У 2024 році розмір щомісячної надбавки становить 150 гривень за кожну дитину. Грошові виплати передбачені тільки до досягнення дітьми 18-річного віку.

Водночас, відповідну надбавку не встановлюють на тих членів родини, які отримують пенсію чи державну соцдопомогу як громадяни, які не мають права на пенсію, та люди з інвалідністю, а також особи з інвалідністю з дитинства.

Як оформити доплату до пенсії

Для того, щоб оформити таку надбавку до пенсії потрібно особисто звернутися із заявою в орган Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії. Там потрібно подати оригінали таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини;

довідку з місця проживання (з органів управління житловим фондом/місцевого самоврядування) про утримання непрацездатних членів сім’ї.

Відповідні заяви, як правило, фахівці розглядають упродовж десяти днів. Після цього ухвалять рішення про перерахунок пенсійної виплати, приплюсувавши 150 гривень.

При цьому пенсіонери, які мають таку доплату до пенсійних виплат, мусять в обов’язковому порядку своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про факт працевлаштування чи зайняття бізнесом.

Оскільки, за нормами законодавства, у разі прийняття такої людини на роботу або реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП) виплату зазначеної надбавки має припинятися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці із мінімальною заробітною платою у майбутньому зможуть розраховувати на пенсію на рівні 2,36 тис. гривень. Водночас, якщо отримувати зарплату удвічі вищу за середню, то можна отримати близько 10 тис. гривень пенсії.

Також повідомлялося, що у Пенсійному фонді розповіли про деталі фінансування виплат у соціальній сфері у квітні 2024 року. На це спрямували 68,6 млрд гривень.