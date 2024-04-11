Тарифы на услуги ЖКХ могут измениться уже летом — что подорожает на треть

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцев в этом году ждет возможное значительное изменение сумм к оплате в жилищно-коммунальных квитанциях. В частности, это может быть продиктовано повышением тарифа на водоснабжение и водоотвод.

Так считает ряд экспертов в сфере энергетики, передает ICTV.

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Повышение цен на воду

По мнению специалистов, в этом году власти могут значительно увеличить коммунальный тариф на воду, ведь в отличие от электроэнергии, подорожавшей в прошлом году, цены на воду не пересматривали уже целых три года.

По прогнозам экспертов, первой поднимется цена на водоснабжение. В частности, в Ассоциации водоканалов давно сообщают о миллиардных убытках и настаивают на увеличении тарифов.

Водоканалы имеют значительную задолженность перед поставщиками энергии из-за удорожания электроэнергии. Если власти повысит тариф на электричество, то вслед вырастет цена и на воду, ведь отрасль ждет коммунальный коллапс.

Повышение стоимости водоснабжения прописано в проекте постановления "Об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение", представленном на портале Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как известно, комиссия еще в прошлом году планировала пересмотреть ценовую политику: было принято решение о подорожании услуги, однако его отменили. Поэтому вопрос зависит от решения правительства.

В то же время, уже назвали города, в которых предусмотрен рост тарифов на воду. Это Киев, Черкассы, Бровары, Винница, Днепр, Хмельницкий, Никополь и Ровно.

Изменятся ли тарифы на свет

По словам экспертов, ожидается, что стоимость электрической энергии во время первого этапа повышения может прибавить 30%. То есть с 2,64 грн/кВт цена подскочит до 3,5 грн/кВт.

Однако это не слишком большое повышение, ведь реальная коммерческая цена, учитывая распределение электричества и другие расходы, составляет 6 грн/кВт.

В Министерстве энергетики на днях заявили, что на сегодняшний день окончательного решения о повышении тарифов на электроэнергию нет. Однако, поскольку РФ не перестает разрушать энергообъекты, вопрос о пересмотре цен может подниматься.

Что будет с ценами на газ

В то же время, аналитики считают, что тариф на природный газ, вероятнее всего, оставят неизменным, ведь он пока защищен законом, который был принят еще в августе 2022 года. Согласно ему, введен мораторий на рост тарифов на:

теплоснабжение;

горячую воду;

распределение газа.

Однако предостерегают, что в долгосрочной перспективе подорожание голубого топлива неизбежно, ведь фиксированный тариф для населения ниже рыночной стоимости.

"Поднятие тарифов во время войны может повлечь за собой определенный социальный взрыв. Обычно тарифы на электроэнергию пытаются поднимать летом, поэтому 1 июня-1 июля — это ориентировочные даты, когда могут подняться тарифы на электроэнергию, а возможно, и на другие коммунальные услуги", — предупредили эксперты.

Сейчас украинцы, пользующиеся услугами Нафтогаза (это около 98% бытовых потребителей), платят 7,96 грн за кубометр. Большинство из 12 компаний продают газ ниже 8 грн, пять —выше. В мае этого года действие действующих годовых тарифов завершается.

Пока неясно, будут ли изменения в тарифах на газ в дальнейшем, но в правительстве и Нафтогазе уже не раз заявляли, что тариф рано или поздно станет рыночным.

Что еще стоит знать

Напомним, Мининфраструктуры предложило правительству продлить на год действующую стоимость газа для теплоснабжающих предприятий для сдерживания роста цен для бытовых потребителей. Однако из-за катастрофического снижения платежей и роста долгов существует реальная угроза финансового дефолта "Нафтогаза Украины".

Также мы писали, что в Украине за последний год подорожали жилищно-коммунальные услуги. В целом с марта 2023 по март 2024 года прибавили в стоимости 12,8%.