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Украинцы начали получать более высокие зарплаты — в какой сфере больше всего

7 декабря 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине выросли — в какой сфере работодатели платят больше
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине работодатели начали выплачивать своим сотрудникам более высокую заработную плату. В предыдущем месяце средняя зарплата рядового украинца выросла на 3%, до 18,5 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация одного из ведущих кадровых порталов.

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По словам аналитиков, причиной роста среднего уровня зарплат стало увеличение предложений на портале со стороны Вооруженных сил, то есть благодаря военному рекрутингу.

Разным специалистам в ВСУ предлагают немалые выплаты — стартуют от 25 тыс. и достигают 125 тыс. гривен. Теперь высокие зарплаты, кроме руководителей и сферы IТ, получают такие специалисты в армии:

  • инженеры дронов, пилоты — 75 тыс. гривен;
  • связисты — 67,5 тыс. гривен.

В каких сферах стремительно возросла оплата труда

Больше всего выросли зарплаты в сфере охраны и безопасности — за месяц сразу на 3 тыс. гривен, до 19 тыс. гривен. Также больше всего теперь получают топ-менеджеры и руководители среднего звена — на 2,5 тыс. гривен, 37,5 тыс. гривен. Изменились зарплаты в следующих областях:

  • в страховании — на 2,25 тыс., до 22,25 тыс. гривен;
  • в медицине, фармацевтике — на 1,5 тыс., до 20 тыс. гривен;
  • в продажах, закупках — на 1 тыс., до 24 тыс. гривен;
  • в управлении персоналом, HR — на 1 тыс., до 21 тыс. гривен;
  • в телекоммуникациях и связи — на 1 тыс., до 20 тыс. гривен;
  • в промышленности — на 1 тыс., до 19 тыс. гривен;
  • в юриспруденции — на 800 грн, до 18,3 тыс. гривен;
  • в образовании, науке — на 500 грн, до 15,5 тыс. гривен;
  • в розничной торговле — на 500 грн, до 15,5 тыс. гривен.

В каких регионах активно растут зарплаты

Больше всего средняя зарплата повысилась в прошлом месяце во Львовской области — на 500 грн, до 18,5 тыс. гривен.

Также большие теперь зарплаты в таких регионах:

  • Харьковский — на 500 грн, 17,5 тыс. гривен;
  • Днепропетровский — на 245 грн, 17,74 тыс. гривен;
  • Одесский — на 150 грн, 18 тыс. гривен.

Вакансий в ноябре стало больше, особенно против показателя прошлого года.

 

зарплата
Источник: Work.ua

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Напомним, с 1 декабря 2023 г. при уплате налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование заполнение поля "Назначение платежа" будет осуществляться по-новому, исключительно в структурированной форме.

Также мы писали, что государственный ПриватБанк запускает льготные тарифы своим бизнес-клиентам. Финучреждение предложит на год обслуживание новых зарплатных проектов без комиссии.

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