Зарплата через ПриватБанк — що зміниться для бізнес-клієнтів

Банківська картка. Фото: Unplush

Державний ПриватБанк запускає пільгові тарифи для своїх бізнес-клієнтів. Фінустанова запропонує на рік обслуговування нових зарплатних проєктів без комісії.

Про це інформує пресслужба банку.

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Як зазначають у пресцентрі, ПриватБанк пропонує пільговий тариф для бізнесу, якщо упродовж дії програми відкриє у банку новий зарплатний проєкт.

За словами члена правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євгена Заіграєва, підприємці та компанії, які виплачуватимуть зарплати на банківські картки ПриватБанку, матимуть нульовий тариф на розрахунково-касове обслуговування в рамках зарплатного проєкту.

Він зауважив, що зараз більше половини бізнесу виплачує заробітну плату через ПриватБанк, оскільки сучасні технології дозволять суттєво спростити та автоматизувати фінансові операції щодо зарплат. Це покращує ефективність бізнесу.

"За умов військового стану використання банківських карток для виплати зарплат та безготівкова оплата за товари та послуги є додатковим фактором безпеки для людей", — додав представник банку.

У ПриватБанку зазначають, що безплатне обслуговування за зарплатним проєктом матимуть всі бізнес-клієнти, які його підключать у період з 1 грудня 2023-го до 29 лютого 2024-го.

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