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Украинцы рассказали, сколько нужно средств для абсолютного счастья: детали опроса

27 апреля 2023 09:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Украинцы рассказали, сколько нужно средств для абсолютного счастья — опрос
Украинские граждане трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы рассказали социологам, какой суммы денег было бы достаточно в месяц в текущем году. Граждане оценили объем средств для того, чтобы выжить, чтобы чувствовать себя комфортно и сумму, позволяющую ни в чем себе не отказывать.

Опрос провела компания Active Group.

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Согласно результатам опроса, в среднем украинцу для абсолютного счастья нужно 50 тыс. грн в месяц.

50% респондентов заявили, что для выживания нужно хотя бы от 5 тыс. до 14,9 тыс. грн. 33% — от 5 тыс. до 9,9 тыс. гривен в месяц, а 26% — от 10 тыс. до 14, 9 тыс. грн.

Также назвали приемлемую сумму для комфорта. В частности, 16,4% нуждаются от 15 тыс. до 24,9 тыс. грн в месяц, а 4,7% — от 25 тыс. до 49,9 тыс. Более 50 тыс. нужно 0,8%, а свыше 100 тыс. грн в месяц — 0,5%.

Граждане назвали сумму, которая бы позволила ни в чем себе не отказывать. Так, 0,5% заявили, что нуждаются в менее 2 тыс. грн в месяц на одного человека в семье, 1,9% — что от 2 тыс. до 4,9 тыс. грн, 6,0% — от 5 тыс. до 9,9 тыс. грн.

При этом самая большая группа респондентов (29,4%) выбрала вариант от 25 тыс. до 49,9 тыс. грн в месяц на одного человека в семье. 21,5% заявили, что нуждаются от 50 тыс. до 99,9 тыс. грн в месяц, а 11,4% — что 100 тыс. грн и больше.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение повысить оклады работников государственных органов, занятых на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны многие граждане потеряли работу или получают меньшие суммы. В то же время, на рынке труда есть профессии, за которые работодатели готовы в дальнейшем платить высокие заработные платы — более 50 тыс. грн.

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