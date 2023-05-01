Беженцы в Швеции — какую работу предлагают и какие зарплаты

Женщина-садовница в теплице. Фото: Freepik

Украинцы, спасающиеся от войны в Швеции, могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Однако для этого нужно знать на базовом уровне либо местный государственный, либо английский язык.

Об этом свидетельствует информация размещенная в Telegram-каналах для украинцев, в частности, RefugeesinSweden.

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Граждане Украины, минимально владеющие английским, могут устроиться на работу в ряде сфер. В частности, есть много вакансий для работы:

в сельском хозяйстве (работа на ферме);

на строительстве (сварщиком, электриком, сантехником, разнорабочим);

уход за людьми пожилого возраста;

на производстве (склады, заводы);

в ресторанах и гостиницах (администратором, поваром, танцовщиком, барменом, официантом, уборщиком).

Сколько готовы платить

Украинцам предлагают оплату труда за работу в поле от 1,9 тыс. до 2,2 тыс. евро. Официантам в заведениях питания — от 2,2 тыс. евро, уборщицам — 2,2 тыс. евро. Зарплаты строителей стартуют от около 2,4 тыс. евро. Выше платят тем, кто имеет специальность:

преподаватель — от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. евро;

инженер — 3,3 тыс. евро;

медсестра — 4 тыс. евро;

адвокат — 5,5 тыс. евро.

Также украинцы делятся информацией, сколько платят за общежитие в Швеции. Так, на взрослого человека с питанием суточные составляют:

24 кроны в день для взрослого без сопровождения

19 крон в день на человека для взрослых, разделяющих домашние расходы;

12 крон в день для детей младше 17 лет.

В жилье без питания суточные такие:

71 крона в день для взрослого без сопровождения;

61 крона в день на человека для взрослых, разделяющих домашние расходы;

37 крон в день для детей в возрасте до 3 лет;

43 кроны в день для детей от 4 до 10 лет;

50 крон в день для детей от 11 до 17 лет.

Напомним, в Румынии из более чем 3,5 млн украинцев, прибывших после 24 февраля прошлого года, временно поселились около 100 тысяч человек. На начало апреля работу в этой стране нашли 6 тысяч граждан, свидетельствуют официальные данные.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.