Беженцы в Швеции — какую работу предлагают и какие зарплаты

Украинцы в Швеции зарабатывают от 3 тыс. евро: какие предложения работы
Украинцы, спасающиеся от войны в Швеции, могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Однако для этого нужно знать на базовом уровне либо местный государственный, либо английский язык.
Об этом свидетельствует информация размещенная в Telegram-каналах для украинцев, в частности, RefugeesinSweden.
Какую работу предлагают украинцам
Граждане Украины, минимально владеющие английским, могут устроиться на работу в ряде сфер. В частности, есть много вакансий для работы:
- в сельском хозяйстве (работа на ферме);
- на строительстве (сварщиком, электриком, сантехником, разнорабочим);
- уход за людьми пожилого возраста;
- на производстве (склады, заводы);
- в ресторанах и гостиницах (администратором, поваром, танцовщиком, барменом, официантом, уборщиком).
Сколько готовы платить
Украинцам предлагают оплату труда за работу в поле от 1,9 тыс. до 2,2 тыс. евро. Официантам в заведениях питания — от 2,2 тыс. евро, уборщицам — 2,2 тыс. евро. Зарплаты строителей стартуют от около 2,4 тыс. евро. Выше платят тем, кто имеет специальность:
- преподаватель — от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. евро;
- инженер — 3,3 тыс. евро;
- медсестра — 4 тыс. евро;
- адвокат — 5,5 тыс. евро.
Также украинцы делятся информацией, сколько платят за общежитие в Швеции. Так, на взрослого человека с питанием суточные составляют:
- 24 кроны в день для взрослого без сопровождения
- 19 крон в день на человека для взрослых, разделяющих домашние расходы;
- 12 крон в день для детей младше 17 лет.
В жилье без питания суточные такие:
- 71 крона в день для взрослого без сопровождения;
- 61 крона в день на человека для взрослых, разделяющих домашние расходы;
- 37 крон в день для детей в возрасте до 3 лет;
- 43 кроны в день для детей от 4 до 10 лет;
- 50 крон в день для детей от 11 до 17 лет.
Напомним, в Румынии из более чем 3,5 млн украинцев, прибывших после 24 февраля прошлого года, временно поселились около 100 тысяч человек. На начало апреля работу в этой стране нашли 6 тысяч граждан, свидетельствуют официальные данные.
Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.