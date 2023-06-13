Бизнес в Украине – украинцы выиграли 1 млрд грн микрогрантов

Команда людей в офисе. Фото: Freepik

В Украине граждане, которым удалось получить микрогранты в рамках государственной программы "Власна справа", заплатили десятки миллионов гривен налогов и сборов. Средства на новый бизнес или развитие старика оформляют как мужчины, так и женщины.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства экономики Украины.

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Детали программы "Власна справа"

Как отмечают в ведомстве, на восьмом этапе приема заявлений 228 граждан оформят 55 миллионов гривен на старт или развитие бизнеса.

Микрогранты во время очередной волны получили 59% женщин и 41% мужчин, около 30% среди победителей — не имеют высшего образования.

За время действия госпрограммы гранты на бизнес оформили более 4,6 тысячи украинцев на около 1 миллиарда гривен. При этом уплатили налоги в госказну в сумме примерно 71 миллион гривен.

На днях в Украине заработала новая грантовая программа развития бизнеса, к которой можно приобщиться малым, средним семейным и женским предприятиям, которые намерены расширить новые направления своего дела.

Программа предусматривает предоставление финансовой поддержки в сумме от 10 тысяч до 35 тысяч долларов на следующие цели:

релокация бизнеса;

открытие нового направления деятельности;

масштабирование бизнеса в Украине;

выход на международные рынки

Подавать заполненные грантовые заявки можно до 24 июля этого года. Главное условие — обеспечение рабочих мест для украинцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году в Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах по запросу налоговиков.

Также мы писали, что на украинском рынке труда в рамках правительственной программы "єРобота" появится 11 тысяч рабочих мест. За год государство уже выдало грантов для тысяч предпринимателей на собственный бизнес, предполагающий появление новых вакансий.