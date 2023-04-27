Бедность в Украине — как изменился коэффициент бедности за время войны

Граждане пенсионного и трудоспособного возраста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2022 году коэффициент бедности в Украине вырос в несколько раз. Массовый выезд граждан из страны на фоне войны привел к тому, что сейчас практически каждый третий — пенсионер.

Об этом информируют в пресс-центре Комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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Как изменился коэффициент бедности

В Комитете отмечают, что во время военного года коэффициент бедности резко подскочил с 5,5% до 20,2%, то есть в 3,7 раза.

Рост этого показателя и всеобщее падение уровня доходов граждан в парламенте считают одним из главных вызовов войны, с которыми столкнулась Украина.

В ВР отмечают, что мощные демографические и миграционные процессы привели к тому, что в стране увеличивается доля граждан трудоспособного возраста. Поэтому возникает вопрос финансирования солидарной пенсионной системы и необходимости проведения пенсионной реформы.

Кроме того, в парламенте отмечают необходимость быстрого создания концепции послевоенной адаптации демобилизованных военных к мирной жизни. Он должен содержать алгоритм трудоустройства лиц с инвалидностью.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о планах расширить количество предоставляемых гражданам социальных услуг. Намерены перевести вектор, который сейчас сосредоточен на выплатах, на предоставление сервисов.

Также мы писали, что в Украине идет тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на десятки тысяч стало меньше граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Кроме того, в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.

Украинцы рассказали социологам, какой суммы денег было бы достаточно в месяц в текущем году. Граждане оценили объем средств для того, чтобы выжить, чтобы чувствовать себя комфортно и сумму, которая позволила бы ни в чем не отказывать.