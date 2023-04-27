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Українці за час війни суттєво збідніли: як змінився коефіцієнт

27 квітня 2023 11:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бідність в Україні — як змінився коефіцієнт бідності за час війни
Громадяни пенсійного та працездатного віку у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2022 році коефіцієнт бідності в Україні збільшився у кілька разів. Масовий виїзд громадян із країни на тлі війни призвів до того, що зараз практично кожен третій — пенсіонер.

Про це інформують у пресцентрі Комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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Як змінився коефіцієнт бідності

У Комітеті зазначають, що під час воєнного року коефіцієнт бідності різко підскочив з 5,5% до 20,2%, тобто у 3,7 раза.

Зростання цього показника та загальне падіння рівня доходів громадян у парламенті вважають одним з головних викликів війни, з якими зіткнулася Україна.

У ВР зазначають, що потужні демографічні та міграційні процеси призвели до того, що в країні збільшується частка громадян непрацездатного віку. Через це постає питання фінансування солідарної пенсійної системи та необхідності проведення пенсійної реформи..

Крім того, у парламенті наголошують на необхідності швидкого створення концепції повоєнної адаптації демобілізованих військових до мирного життя. Вона має містити алгоритм працевлаштування осіб з інвалідністю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України розповіли про плани розширити кількість соціальних послуг, які надають громадянам. Мають намір перевести вектор, який зараз зосереджений на виплатах, на надання сервісів.

Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на десятки тисяч поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Окрім того, в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.

Українці розповіли соціологам, якої суми грошей було б достатньо на місяць поточного року. Громадяни оцінили обсяг коштів для того, щоб вижити, щоб почуватися комфортно та суму, яка б дозволила ні в чому собі не відмовляти.

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