ID-карты можно оформить за границей — как это сделать

Это можно сделать в подразделениях госпредприятия "Документ"

Украинские граждане, выехавшие за границу, получили возможность оформить ID-карту в ряде стран. Это можно сделать в подразделениях госпредприятия "Документ".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Где можно сделать ID-карту

По данным ведомства, подразделения, где можно сделать ID-карту или загранпаспорт, работают в Польше, Турции, Словакии, Чехии и Германии.

Также документы можно обменять, если у предыдущих истек срок действия. Заменить паспорт можно образца 1994 года на ID-карту или одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту.

Оплата услуг в таких мобильных комплексах возможна только с помощью онлайн-сервиса. То есть нужно иметь смартфон и карту или ее реквизиты.

Записаться в электронную очередь можно онлайн на сайте ГП "Документ".

Цены оформления ID-карты

В Германии, Чехии Словакии, Польше и Турции цена ID-карта в зависимости от сроков колеблется от 450 грн до 820 грн;

загранпаспорт от 856 грн до 1496 грн;

ID-карта + загранпаспорт: от 856 грн + 1496 грн до 1306 грн + 2316 грн.

ID-карта с 14 лет в Польше

В частности, в Польше действуют четыре пилотных представительства госпредприятия "Документ" в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве. Там доступна услуга оформления паспорта для лиц, достигших 14-летнего возраста.

Для его оформления нужно обратиться в один из отделов предприятия "Документ". При себе нужно иметь свидетельство о рождении, паспорт гражданина Украины родителей, справку, фиксирующую регистрацию места жительства (если есть), и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

На изготовление паспорта отводится 20 дней. При получении готовой ID карты осуществляется процедура верификации, поэтому обязательно присутствие лица, на имя которого оформляется документ.

Минреинтеграции опубликовало адреса в каждой из стран. В частности, на днях открылся первый офис ГП "Документ" в Берлине (адрес: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2).

Напомним, украинцы, выехавшие в Германию во время войны, могут рассчитывать на финансовую поддержку этого государства, а также на социальное жилье. На него могут претендовать люди без дохода.

Также мы писали, что в Польше украинцам для легального пребывания и получения социальных выплат необходимо предпринять ряд шагов. В частности, следует спешить получить номер PESEL UKR.