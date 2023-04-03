ID-картки можна оформити за кордоном — як це зробити

Це можна зробити у підрозділах держпідприємства "Документ"

Українські громадяни, які виїхали за кордон, отримали можливість оформити ID-картку у низці країн. Це можна зробити у підрозділах держпідприємства "Документ".

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Де можна зробити ID-картку

За даними відомства, підрозділи, де можна зробити ID-картку чи закордонний паспорт, працюють у Польщі, Туреччині, Словаччині, Чехії та Німеччині.

Також документи можна обміняти, якщо в попередніх закінчився термін дії. Замінити паспорт можна зразка 1994 року на ID-картку або одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку.

Оплата послуг у таких мобільних комплексах можлива на місці лише за допомогою онлайн-сервісу. Тобто треба мати смартфон та картку або її реквізити.

Записатися в електронну чергу можна онлайн на сайті ДП "Документ".

Ціни оформлення ID-картки

У Німеччині, Чехії Словаччині, Польщі та Туреччині ціна ID-картки у залежності від термінів коливається від 450 грн до 820 грн;

закордонний паспорт від 856 грн до 1496 грн;

ID-картка + закордонний паспорт: від 856 грн + 1496 грн до 1306 грн + 2316 грн.

ID-картка з 14 років у Польщі

Зокрема, у Польщі діяють чотири пілотні представництва держпідприємства "Документ" у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. Там доступна послуга оформлення паспорта для осіб, які досягли 14-річного віку.

Для його оформлення, потрібно звернутись в один із відділів підприємства "Документ". При собі потрібно мати свідоцтво про народження, паспорт громадянина України батьків, довідку, яка фіксує реєстрацію місця проживання (якщо є), і реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

На виготовлення паспорта відводиться 20 днів. Під час отримання готової ID-картки здійснюється процедура верифікації, тому обов’язкова присутність особи, на ім’я якої оформлюється документ.

Мінреінтеграції опублікувало адреси у кожній з країн. Зокрема, днями відрився перший офіс ДП "Документ" у Берліні (адреса: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2).

Нагадаємо, українці, які виїхали до Німеччини під час війни, можуть розраховувати на фінансову підтримку цієї держави, а також на соціальне житло. На нього можуть претендувати люди без доходу.

Також ми писали, що у Польщі українцям для легального перебування та отримання соціальних виплат необхідно зробити низку кроків. Зокрема, потрібно поспішати отримати номер PESEL UKR.