Пенсии за границей — украинцам разрешили возобновить выплаты

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что теперь граждане Украины, вынужденно находящиеся за границей, могут также подавать заявления на назначение или возобновление пенсионных выплат. Это можно сделать дистанционно.

Об этом проинформировали в пресс-службе Минреинтеграции.

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Как отмечают в ведомстве, украинцы могут посылать заявления о назначении или возобновлении пенсии посредством почты.

Для этого следует направить заявление в любое территориальное отделение Пенсионного фонда, независимо от места прописки.

Это предусмотрено изменениями, внесенными в порядок предоставления и оформления документов для назначения или перерасчета пенсий по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Речь идет о постановлении ПФУ от 20 апреля 2023 г. № 21-1. Соответствующий документ вступил в силу в конце мая.

Как уточняют в пресс-службе, такая норма установлена на время действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после его завершения.

Министерство опубликовало инфографику, где указан необходимый перечень документов для назначения или возобновления выплат.

"Инфографика подготовлена по результатам совещания по проблемным вопросам граждан Украины, которые временно находятся на территории Республики Польша в связи с военной агрессией РФ", — говорится в сообщении.

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Напомним, некоторые пенсионеры могут получить выплаты сразу за шесть месяцев. Это возможно в случае, если человек собирается уехать за границу.

Также сообщалось, что в Украине стремительно стареет население, а на фоне войны негативная тенденция только усилилась. Вскоре число пенсионеров будет превышать работающих вдвое.