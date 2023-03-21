Работа за границей — украинцы смогут трудоустраиваться бесплатно

Посредники не смогут взимать плату с граждан Украины

Украинцам, которые из-за войны выехали в другие страны, облегчили трудоустройство за рубежом. Теперь международные посредники не смогут взимать плату с граждан Украины.

Это предусматривает принятый Верховной Радой Украины (ВРУ) законопроект №2365.

Что изменится для украинцев

Речь идет о принятии правительственного проекта закона "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

По словам народного депутата, первого заместителя главы Налогового комитета ВР Ярослава Железняка, документ прошел второе чтение. Его поддержали 268 нардепов.

Принятие соответствующего законопроекта было инициировано еще в конце октября 2019 года. Его приняли в первом чтении летом 2020 года.

Как будут штрафовать посредников

Как отмечают авторы закона, документ устанавливает запрет компаниям, занимающимся международным трудоустройством, получать деньги от потенциальных соискателей за поиск места работы за границей.

За его нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф (от трех тысяч пятисот до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).

Штраф за осуществление посредниками трудоустройства без включения в специальный список будет составлять не менее семи тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты сравнили средние зарплаты популярных вакансий в Польше с аналогичными в Украине, оценив размер средней выплаты в зимние месяцы. Показатель в несколько раз выше.

Также мы писали, что в Чехии изменились правила пребывания украинских беженцев. Это предусматривает закон Lex Ukrajina IV, который подписал новоизбранный чешский президент Петр Павел.