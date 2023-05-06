Пенсии в Украине вырастут — в ПФУ последуют примеру ЕС

Украинская женщина пожилого возраста. Фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, когда украинские граждане начнут получать более достойные пенсии. В ведомстве большие надежды возлагают на реформу, которая позволит приблизиться к нормам Европейского Союза и гарантировать обеспеченное будущее украинцев.

О таких деталях сообщила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, соцуслуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко, пишет "Апостроф".

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По словам представительницы ведомства, введение накопительной пенсионной системы позволит гражданам иметь по меньшей мере два источника пенсионного дохода. Благодаря этому размер пенсий вырастет.

Реформирование устаревшей пенсионной системы является одним из аспектов евроинтеграционного движения страны.

"Избранный Украиной вектор вступления в ЕС призван решить в том числе и вопросы достойного пенсионного обеспечения украинцев. Курс к ЕС — это курс на реформы. Речь идет о реформировании системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая предусматривает, что дополнительно к двум уровням действующей пенсионной системы, действующим в Украине — солидарного и негосударственного — должен быть введен обязательный накопительный уровень", — пояснила она.

Так, во многих странах Запада действует многоуровневый механизм пенсионного обеспечения, когда солидарная система может гарантировать пенсионерам определенный базовый уровень выплат, тогда как большую часть пенсионного дохода граждане получают из накоплений в государственные и негосударственные пенсионные фонды.

"Именно благодаря такому подходу им удается обеспечивать нынешний уровень пенсионных выплат. Введение системы обязательных пенсионных накоплений позволит украинцам иметь минимум два источника пенсионного дохода — из солидарной системы и с накопительной, что позволит получать более достойные пенсии", — резюмировала Елена Охрименко.

Когда заработает накопительная система

17 апреля текущего года народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Как говорится в пояснительной записке к документу, пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 года и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

Документ предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев до достижения ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателями пенсионных взносов за наемных работников.

Однако, как рассказали в Комитете по социальной политике и защите прав ветеранов, в Украине введение накопительных пенсий могут отсрочить. Возможно, дату перенесут на 2030 год, а за это время подготовят соответствующую базу, в частности, создадут Пенсионный фонд.

"Этим законопроектом предлагается, что работодатель за счет ЕСВ с 2025 года будет перечислять на персональный счет 1% и 1% будет покрывать государственный бюджет, а через год это будет 3% и так далее. Если гражданин еще сам будет отчислять средства на свой персонализированный счет это будет другая сумма", — пояснили в комитете.

Но для того чтобы накопительная пенсионная система работала эффективно, необходимо, чтобы на счет гражданина зачислялось не менее 8-10% от его зарплаты, добавили в Комитете по вопросам социальной политики.

Напомним, в Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом до 2028 года он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

На днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).