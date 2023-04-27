Украинцам без высшего образования предлагают работу с зарплатой 35 тысяч гривен: детали

Рукопожатие между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Об этом сообщает Biz Today.

Читайте также:

Вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен

Водитель-международник, перевозящий грузы, может рассчитывать на средний доход в 50 тысяч гривен. У него только должны быть права категории СЕ.

Таксист может зарабатывать в среднем от 15 до 45 тысяч гривен. Заработная плата зависит от наличия собственного автомобиля, навыков и времени, уделяемого работе.

Операционный менеджер получает около 35 тысяч гривен. Его обязанностями является организация и координация работы складов. Претендентам на эту вакансию нужно знать английский язык на уровне от Upper Intermediate и выше, а также уметь работать с программами MS Office и 1С.

Риелтор получает от 15 до 80 тысяч гривен в месяц. Заработная плата зависит от процента и количества сделок, заключенных в месяц.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

Также мы писали, что в Румынии более 3,5 млн украинцев, прибывших после 24 февраля прошлого года, временно поселились около 100 тысяч человек. К началу апреля работу в этой стране обнаружили 6 тысяч граждан, свидетельствуют официальные данные.