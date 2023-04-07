Робота в Польщі — що потрібно знати українцям

В основному пропонують фахівцям роботу у банках, сфері держпослуг

У Польщі лише 17% висококваліфікованих громадян України, які виїхали у цю країну через війну після 24 лютого 2022 року, знайшли роботу у своїй галузі. В основному польські роботодавці пропонують фахівцям роботу у банках, логістиці, сфері державних послуг.

Про це розповіли в агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Висококваліфікована робота для українців

Як зазначили в агенції, на польському ринку праці для висококваліфікованих фахівців з України почалися позитивні тенденції. Дедалі більше українців знаходять роботу за спеціальністю.

За даними опитування Gremi Personal, 60% українців у цій країні працюють на простих роботах і розповідають, що їм не вдається знайти більш кваліфіковане місце. Головна перешкода — незнання польської мови. 17% висококваліфікованих українців працюють за фахом. 50% перебувають в процесі пошуку такої роботи, працюючи на першій ліпшій. 33% заявили, що не бачать такої можливості.

При цьому половина опитаних громадян за рік не змінювали свої місця роботи, а 25% — перейшли на іншу роботу один раз. 18% — змінили двічі, 8% — тричі, 4% — понад три рази. Водночас, 90% опитаних українців стверджують, що задоволені роботою.

"Звісно, є велика кількість фахових спеціалістів, які через війну були вимушені працювати на простих роботах. За другу половину минулого року ми отримали понад 500 запитів на фахових висококваліфікованих спеціалістів. Це запити від логістичних компаній, ресторанів, банків, будівельних компаній та навіть від державних сервісів. За цей період до нас зверталися за пошуком проектних менеджерів, спеціалістів з продажів, маркетингу та HR. Це дуже позитивні зміни", — заявили у департаменті рекрутації Gremi Personal.

Які зарплати у Польщі пропонують українцям

За інформацією "Барометру польського ринку праці", практично кожному третьому українцю платять за годину роботи більше 25 злотих брутто. Ще 21% — від 22,8 до 24,9 злотих за годину. Тільки 8% платять 40 злотих за годину. 75% опитаних громадян України заявили, що живуть на 1 тисячу злотих за місяць.

На підприємствах харчової промисловості, наприклад рибзаводах та м'ясокомбінатах, працівникам платять 3300-3500 злотих на місяць, підприємствах легкої промисловості та виготовленні електроніки — від 2900 до 3500 злотих.

Зарплати в логістиці можуть бути від 2800 до 3000 злотих.

Висококваліфіковану роботу знаходять українці і в міжнародних компаніях у Польщі, де зарплата стартує від 4 тисяч злотих. Там потрібне знання англійської мови.

Нагадаємо, у Польщі українцям для легального перебування та отримання соціальних виплат необхідно зробити низку кроків. Зокрема, потрібно поспішати отримати номер PESEL UKR.

Також ми писали, що українці, які виїхали до Німеччини під час війни, можуть розраховувати на фінансову підтримку цієї держави, а також на соціальне житло. На нього можуть претендувати люди без доходу.