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Украинцам доплатят к пенсии 40% — ключевые условия

28 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии станут на 40% больше — кого из украинцев ждут доплаты
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые пожилые украинцы могут получить доплату к пенсии. Ее размер составляет 40% от размера прожиточного минимума для граждан с утраченной работоспособностью.

Это предусмотрено правительственным постановлением №261.

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Речь идет об одной из надбавок к выплатам, которые предоставляют гражданам при особых жизненных обстоятельствах. Дополнительные средства смогут получить одинокие пожилые люди, которым более 80 лет, но при некоторых условиях. А именно:

  • гражданин проживает одиноко;
  • нуждается в постоянном медицинском уходе.

Правила предоставления доплаты прописаны в постановлении правительства "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу".

Для того, чтобы получить соответствующую доплату, нужно подать заявление и добавить пакет документов.

Какие нужны документы

  • заключение медкомиссии о необходимости постоянного ухода;
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  • индивидуальный налоговый номер (ИНН);
  • выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая, что человек не получает других надбавок по уходу.

Какая сейчас сумма доплаты

Как отмечается, сумма доплаты составляет долю 40% от размера прожиточного минимума для лиц с утраченной работоспособностью. В настоящее время он составляет 2,09 тыс. гривен. То есть — 837 гривен.

Следует заметить, что лица, уже получившие пенсию по инвалидности, не имеют права на соответствующую надбавку.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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