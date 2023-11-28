Пенсии станут на 40% больше — кого из украинцев ждут доплаты

Украинцам доплатят к пенсии 40% — ключевые условия
Некоторые пожилые украинцы могут получить доплату к пенсии. Ее размер составляет 40% от размера прожиточного минимума для граждан с утраченной работоспособностью.
Это предусмотрено правительственным постановлением №261.
Кто из украинцев получит больше пенсии
Речь идет об одной из надбавок к выплатам, которые предоставляют гражданам при особых жизненных обстоятельствах. Дополнительные средства смогут получить одинокие пожилые люди, которым более 80 лет, но при некоторых условиях. А именно:
- гражданин проживает одиноко;
- нуждается в постоянном медицинском уходе.
Правила предоставления доплаты прописаны в постановлении правительства "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу".
Для того, чтобы получить соответствующую доплату, нужно подать заявление и добавить пакет документов.
Какие нужны документы
- заключение медкомиссии о необходимости постоянного ухода;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- индивидуальный налоговый номер (ИНН);
- выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая, что человек не получает других надбавок по уходу.
Какая сейчас сумма доплаты
Как отмечается, сумма доплаты составляет долю 40% от размера прожиточного минимума для лиц с утраченной работоспособностью. В настоящее время он составляет 2,09 тыс. гривен. То есть — 837 гривен.
Следует заметить, что лица, уже получившие пенсию по инвалидности, не имеют права на соответствующую надбавку.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с 1 января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.
Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.
Читайте Новини.LIVE!