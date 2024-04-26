Долги за коммуналку — украинцам обещают помочь с расчетом

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, у которых есть долги, поставщики обещают помочь с расчетом. В частности, киевляне для этого могут заключить договор реструктуризации (рассрочки).

Об этом рассказали в "Центре коммунального сервиса" (ЦКС), сообщает Киевский городской государственный совет.

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Как рассчитаться с долгами за коммуналку

Как отмечается, граждане, у которых большие суммы задолженности и поэтому не могут сразу их погасить, могут воспользоваться возможностью выплаты долга частями в рамках договора реструктуризации. Такой подход поможет избежать принудительного взыскания долгов через суд и риска отключения услуг.

В Центре коммунального сервиса объясняют, что межотопительный сезон наиболее приемлем для расчета накопленных долгов, поскольку нет необходимости платить за отопление, а в целом финансовая нагрузка в этот период на потребителей существенно меньше.

Если потребители выразят желание заключить договор о реструктуризации, то для них подберут индивидуальные аспекты и платежные возможности для оплаты.

"При заключении договора специалисты ЦКС обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг", — отметили в Центре.

Как правильно заключить договор реструктуризации

Для того, чтобы заключить сделку о реструктуризации, необходимо:

обратиться в сервисный центр ЦКС за предварительной записью (записавшись по ссылке );

дистанционно (в мессенджере Facebook, Skype, Telegram).

Документы, необходимые для договора на рассрочку

Как указано на сайте ЦКС, для заключения договора на реструктуризацию задолженности нужно предоставить пакет документов. Соглашение будет заключено на основе:

заявления на заключение договора реструктуризации/рассрочки долга;

документов, где удостоверяется личность заявителя (паспорт/ID-карта);

документов, где подтверждается право собственности/пользование жилым помещением (оригинал/нотариально заверенная копия, копии документов);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

оформленные договоры о предоставлении коммунальных услуг с поставщикам (при отсутствии соглашений о заключении договора реструктуризации предшествует подписание договоров о предоставлении услуг ЖКХ).

Возвращение возможности наказания должников

В 2024 году украинское правительство отменило запрет на взыскание задолженности с потребителей за жилищно-коммунальные услуги, которые могли образоваться на фоне войны, с 24 февраля 2022 года из-за рекордного ухудшения ситуации с оплатой.

Сейчас поставщикам предоставляется право начислять на сумму долга пеню, а в случае дальнейшей неуплаты даже прекращать обслуживание, подав иск в суд.

Отключения уже коснулись тех, у кого очень большие долги. Сначала клиентов извещают сообщениями о необходимости уплаты, а в дальнейшем — в виде официального документа поступает предупреждение за 10 дней до отключения услуги. В некоторых регионах за долги за жилищно-коммунальные услуги стали блокировать банковские карты граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в этом месяце истекает срок действия годового тарифа на рынке поставки газа. Известно, какими будут цены в платежках на голубое топливо и другие услуги с 1 мая 2024 года.

Также Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона.