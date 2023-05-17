Помощь украинцам – как и кто может получить продукты бесплатно

Женщина на фоне разрушенного здания. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы, пострадавшие от боевых действий, могут оформить бесплатные наборы продуктов питания. Это обеспечивает гуманитарный волонтерский центр "Гостиная хата".

Об этом сообщает пресс-служба центра.

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Кто может получить продукты

Волонтерский центр "Гостиная хата" оказывает гуманитарную помощь семьям со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). При этом речь идет о гражданах, переехавших с деоккупированных территорий и с территорий, где продолжаются боевые действия, в Одесскую область.



Кроме продуктовых наборов, можно получить бесплатно средства гигиены, лекарства и одежду.

Как подать заявку

Получить гуманитарную помощь можно на основе следующих документов:

оригиналы документов всех членов семьи (паспорт, ID-карта, справка ВПЛ);

документы в приложении "Дія" принимают только при личном присутствии владельца.

Помощь оказывают в порядке живой очереди по адресу:

г. Одесса, ул. Ришельевская, дом. 18.

График работы: пн-пт, с 9:00 до 17:00 суббота — с 9:00 до 15:00.

Продуктовая поддержка оказывается каждые 15 дней с последнего дня получения помощи в любой другой благотворительной организации.

Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о возобновлении выплат в 2,2 тыс. грн для граждан деоккупированных территорий. Речь идет о финансовой помощи от международных организаций.

Также мы писали, что украинцы с низкими доходами имеют право на государственную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.