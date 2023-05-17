Допомога українцям — як і хто може отримати продукти безкоштовно

Українцям доступна нова допомога: як і хто може отримати
Деякі українці, які постраждали від бойових дій, можуть оформити безкоштовні набори продуктів харчування. Це забезпечує гуманітарний волонтерський центр "Гостинна хата".
Про це повідомляє пресслужба центру.
Хто може отримати продукти
Волонтерський центр "Гостинна хата" надає гуманітарну допомогу родинам зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). При цьому йдеться про громадян, які переїхали зі деокупованих територій та з територій, де тривають бойові дії, в Одеську область.
Окрім продуктових наборів, можна отримати безкоштовно засоби гігієни, ліки та одяг.
Як подати заявку
Отримати гуманітарну допомогу можна на основі таких документів:
- оригінали документів усіх членів родини (паспорт, ID-картка, довідка ВПО);
- документи у застосунку "Дія" приймають тільки за особистої присутності власника.
Допомогу надають у порядку живої черги за адресою:
- м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 18.
Графік роботи: пн-пт, з 9:00 до 17:00 субота — з 9:00 до 15:00.
Продуктову підтримку надають кожні 15 днів з останнього дня отримання допомоги у будь-якій іншій благодійній організації.
Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про поновлення виплат у 2,2 тис. грн для громадян деокупованих територій. Йдеться про фінансову допомогу від міжнародних організацій.
Також ми писали, що українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.