Допомога українцям — як і хто може отримати продукти безкоштовно

Жінка на тлі зруйнованої будівлі. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці, які постраждали від бойових дій, можуть оформити безкоштовні набори продуктів харчування. Це забезпечує гуманітарний волонтерський центр "Гостинна хата".

Про це повідомляє пресслужба центру.

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Хто може отримати продукти

Волонтерський центр "Гостинна хата" надає гуманітарну допомогу родинам зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). При цьому йдеться про громадян, які переїхали зі деокупованих територій та з територій, де тривають бойові дії, в Одеську область.



Окрім продуктових наборів, можна отримати безкоштовно засоби гігієни, ліки та одяг.

Як подати заявку

Отримати гуманітарну допомогу можна на основі таких документів:

оригінали документів усіх членів родини (паспорт, ID-картка, довідка ВПО);

документи у застосунку "Дія" приймають тільки за особистої присутності власника.

Допомогу надають у порядку живої черги за адресою:

м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 18.

Графік роботи: пн-пт, з 9:00 до 17:00 субота — з 9:00 до 15:00.

Продуктову підтримку надають кожні 15 днів з останнього дня отримання допомоги у будь-якій іншій благодійній організації.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про поновлення виплат у 2,2 тис. грн для громадян деокупованих територій. Йдеться про фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Також ми писали, що українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.